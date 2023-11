Las imágenes de perros rebeldes en Texas, destruyeron varios autos y causaron daños de hasta 350 mil dólares

Unos perros bastante rebeldes causaron daños de hasta 350 mil dólares en el condado de Harris, Texas, después que se escabulleran en un concesionario y destrozaran varios vehículos por mera diversión.

Imágenes captadas por una cámara de vigilancia mostraron a los caninos mordiendo los parachoques de los vehículos en G Motors. Eran dos patudos aparentemente mestizos los causantes del problema.

Empleados del concesionario indicaron que los daños que originaron los perros ascienden por cientos de miles de dólares.

Los animales arrancaron los parachoques y guardafangos de múltiples vehículos. Todo ocurrió del 6 al 18 de noviembre y actuaron por la noche, cuando el local ya había cerrado.

Gaby Fakhoury, gerente de ventas, aseveró que por lo menos cinco carros sufrieron los destrozos. Por ende, se estimó que los daños ascendieron hasta $ 350 mil dólares.

Imran Haq, gerente de finanzas, narró al canal ABC13 que en un principio creyó que «un lobo» era el causante de los destrozos. No obstante, eso era hasta que revisó las imágenes de seguridad.

«Nunca piensas que los perros tienen el tipo de poder para destrozar un auto como ese», añadió Fakhoury.

EMPLEADOS ATERRORIZADOS

Fakhoury contó además que los empleados están aterrorizados. «Ya nadie quiere dejar sus coches. Quieren asegurarse de ir directamente a la oficina. Están muy asustados», explicó.

Por ende, teme que los clientes puedan sentirse igual y dejen de ir al concesionario por culpa de los perros y, en consecuencia, el negocio fracase.

G Motors presentó informes al Departamento de Policía de Houston. No obstante, las autoridades les dijeron que no pueden ayudarlos al ser un asunto civil. «Dicen que no pueden hacer nada hasta que estos perros lastimen a alguien», narró Haq.

«No queremos esperar hasta que alguien realmente salga herido», añadió Fakhoury.