«No saben por la situación que estoy pasando»: Habló joven que fue pillada teniendo sexo en teleférico de Ecuador

Tatiana Tuarez, la protagonista del video sexual en el teleférico de Guayaquil que se hizo viral, pidió respeto. A pesar de que pasó por algunos momentos difíciles, aseguró que se llenó de fuerza y valor.

Asimismo, hizo un llamado a las personas que han pasado situaciones similares a no rendirse, a pesar de toda la presión que ha recibido.

«Soy mujer y ser humano como cada uno de ustedes. Mi video se ha viralizado al extremo que tuve que cerrar mis cuentas de Facebook, pero luego me llené de fuerzas y mucho valor. No hay que darse por vencidos porque hoy me pasó a mí y mañana quién sabe a quién», expresó.

La joven señaló que desde que se filtró el video ha recibido muchos mensajes en su contra, así como personas intentando difamarla.

“Las personas que tacharon de manera irresponsable mi imagen tendrán que rendir cuentas a las leyes e ir a juicios penales e incluso a la cooperativa. Solo pido a Dios fuerzas y mucho valor para avanzar en mi vida”, indicó.

Sin embargo, Tatiana afirmó que «todos creerán que las cosas son fáciles, pero no saben por la situación que estoy pasando como mujer. Discriminaciones, bullying, mofas, etc. Solo pido respeto y consideración, y que por favor ya no difundan más el video. La vida sigue y debo salir adelante”.

«Les pido de todo corazón a las personas que aún siguen compartiendo el video, que ya no lo hagan. No traten de dañar la imagen de una mujer», dijo de acuerdo a lo reseñado por La Vanguardia.

LO QUE DIJERON LAS AUTORIDADES DEL TELEFÉRICO

Más allá de las sanciones impuestas a los jóvenes y el repudio a sus acciones en el teleférico, el Consorcio Aerosuspendido Guayaquil rechazó la divulgación del video.

«Se tomaron las medidas administrativas contra el personal involucrado, que ya no forma parte del consorcio a raíz del incidente», indicaron.

El video se hizo viral el pasado 13 de julio en el que aparecen los dos jóvenes solos en la cabina del teleférico. Al parecer, tenían todo planeado para cumplir con la fantasía de tener relaciones sexuales en ese lugar.

Sin embargo, no contaban con que los verían a través de una cámara de seguridad.

