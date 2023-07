Resurge video de polémica fiesta de fin de curso: Maestra dio lecciones de «perro intenso» a estudiantes

Una maestra de Puerto Rico decidió sacar los pasos prohibidos y darle «hasta abajo» con uno de sus estudiantes en la fiesta de fin de curso.

Como era de esperarse, el video se hizo viral y la polémica no ha faltado en las redes sociales. Las imágenes muestran a la maestra perreando de una manera muy sensual con su alumno que le sigue el paso, animado por sus compañeros.

Se desconoce cuál es la identidad de esta profesora y si sus acciones le ocasionaron algún tipo de sanción. Sin embargo, otra versión indica que la mujer no era una maestra, sino una animadora contratada para la fiesta.

Aunque el video no es de este año, se ha vuelto viral en las últimas horas con motivo de las fiestas de fin de curso. Muchos de los comentarios que acompañan a la publicación, pasan por la línea de que antes las maestras no eran como esta.

«¿Dónde estaban estas profesoras cuando yo iba al colegio? Con razón nunca me gradué, jaja», escribió un internauta. «Qué envidia me dan, ojalá me hubiera tocado una profe así», manifestó otro con humor.