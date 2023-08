Se viene otra medida impopular en Twitter (X), ahora será con la publicación de noticias

Elon Musk, propietario de Twitter (X), anunció el lunes que está en sus planes eliminar los titulares que enlazan directamente a contenidos en las páginas web de medios de comunicación.

Musk dijo que ordenó “eliminar el titular/texto para que los enlaces solo muestren una imagen” del artículo. El magnate aseguró que la decisión es por razones “estéticas”, pero la causa real podría ser de carácter comercial.

“Esto viene de mí directamente”, dijo Musk, confirmando un rumor que comenzó a circular esta semana. Sin embargo, el magnate no aclaró cuándo comenzará la eliminación de titulares.

This is coming from me directly. Will greatly improve the esthetics.

— Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2023