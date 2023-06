Se viene otra medida impopular de Twitter, limitarán los mensajes directos para cuentas gratuitas

El magnate Elon Musk sigue buscando políticas para que los internautas se suscriban a Twitter Blue. La más novedosa y polémica de ellas es que quienes tengan el servicio gratuito tendrán limitaciones para enviar mensajes directos.

Filtraciones indicaron que habrá nuevas restricciones para quienes no tengan la verificación. Estas indican que quienes no estén afiliados a Twitter Blue no podrán enviar mensajes directos (DM) a cuentas que no los siguen en la red social.

Es decir, los usuarios que tengan Twitter Blue podrán enviar los mensajes directos a los perfiles con los que no tienen una relación previa. Por su parte, los que no estén verificados, solo podrán comunicarse con cuentas que los sigan.

El portal Wired apuntó que Musk ya confirmó estas restricciones para los internautas que no tienen verificación en Twitter Blue. Supuestamente, estas medidas serán implementadas en los próximos días.

NUEVOS PLANES DE MUSK

Esta medida respecto a los mensajes directos forma parte de la nueva estrategia de Musk para aumentar las suscripciones de Twitter Blue. Así pues, buscan mantener el plan para incrementar los ingresos de la empresa.

No obstante, Musk dijo que la nueva política de mensajes directos busca reducir la cantidad de spam en Twitter. Asimismo, sostienen que espera frenar el “uso malicioso” de bots impulsados por inteligencia artificial (IA).

“Cada vez es más difícil distinguir los bots de IA. Pronto será imposible. Las únicas ‘redes sociales’ que sobrevivirán serán aquellas que requieran verificación”, dijo Musk en Twitter hace poco.

Por su parte, el periodista Alessandro Paluzzi reveló que Musk pretende ir un paso más allá e implementar un máximo de mensajes directos por día. Quienes no tengan Twitter Blue, recibirán una notificación que dirá: “Obtén la verificación para enviar más mensajes”.