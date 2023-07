Twitter no está fallando, desde ahora están limitando las publicaciones

El «mandamás» de Twitter, el magnate sudafricano Elon Musk, anunció este sábado una nueva serie de restricciones sobre la lectura de publicaciones desde cada cuenta de la red social, lo que había llevado a muchos usuarios a reportar «fallas» en el sistema durante los dos últimos días.

Pero tras la explicación de Musk, queda claro que estas supuestas fallas no eran tal, sino la entrada en vigencia de estas nuevas limitaciones.

Las cuentas verificadas están limitadas a leer 6000 publicaciones por día, mientras que las cuentas no verificadas podrán acceder a 600 publicaciones diarias. Por su parte, las nuevas cuentas no verificadas solo podrán leer 300 publicaciones por día.

El magnate sudafricano explicó que esta nueva medida tiene la intención de «abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema».

Asimismo, anuncio que «pronto» estos límites subirán a 8.000, 800 y 400, respectivamente.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023