Video Viral: La fascinante aurora boreal que grabaron unos pilotos en pleno vuelo

Una aurora boreal es uno de los fenómenos nocturnos más impactantes del mundo. Dos pilotos portugueses tuvieron una vista única para poder apreciarlo y grabaron todo el trayecto del vuelo.

El vuelo fue grabado durante un vuelo de la aerolínea TAP Air Portugal entre Lisboa, capital lusa, y la ciudad estadounidense de San Francisco. «Cuando tienes el mejor asiento en el avión y la mejor vista del vuelo», indicó la compañía aérea.

En el metraje acelerado se puede apreciar una aurora boreal en el cielo nocturno. Mientras avanza el vuelo, cada vez se hace más grande el fenómeno, hasta que ocupa prácticamente la mitad de la imagen.

Quando tens o melhor lugar no avião e a melhor vista do voo. 👨‍✈️✈️

When you get the best seat on the plane and the best view on the flight. 👨‍✈️✈️

📷 YouTube: @bestairplaneseat pic.twitter.com/fkOtAuymln

— TAP Air Portugal (@tapairportugal) November 4, 2023