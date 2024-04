Esto es lo que pasa si no se declaran los impuestos IRS en EEUU

¿Qué pasa si no declaras tus impuestos al Servicio de Impuestos Internos (IRS)? Esa es la pregunta que se formulan muchos en los Estados Unidos. Sobre todo, porque ya se acerca la fecha límite.

Para la mayoría en los Estados Unidos, la fecha límite para declarar los impuestos es el 15 de abril. Si has solicitado una extensión, tendrás hasta el 15 de octubre de este mismo año para declarar con el IRS.

Pero, lo que debes tener claro, es que los contribuyentes que no presenten su declaración a tiempo o no paguen pueden enfrentarse a graves multas y tasas impuestas por el IRS.

La multa por no presentar la declaración es del 5 % de los impuestos no pagados por cada mes o parte del mes de retraso. La multa no superará el 25 % de los impuestos impagados, según el IRS.

Sin embargo, es de destacar que el IRS cobra intereses sobre sus multas. Los mismos comienzan a acumularse dependiendo del tipo de multa y seguirán aumentando hasta que usted pague el total.

¿QUÉ OCURRE SI DECLARAS, PERO NO PAGAS?

La declaración de tus impuestos, pero no pagar al IRS el balance que se debe a tiempo, también se traduce en multas y tasas altas.

La multa por impago asciende al 0.5% de los impuestos impagados por cada mes o parte del mismo que el impuesto permanezca impagado. Pero, la multa no superará el 25% de los impuestos impagados.

SI DECLARAS, PERO DEBES DINERO

Si le debes dinero al IRS, pero no puedes pagarlo, existen opciones de pago que podrían ayudarte.

Plan de pago a largo plazo: si debes $50,000 o menos en impuestos combinados, multas e intereses, y presentó todas las declaraciones requeridas puede calificar para un plan de pago a largo plazo. Este plan te permite realizar pagos mensuales durante un largo periodo de tiempo. Plan de pago a corto plazo: si debes menos de $100,000 en impuestos combinados, multas e intereses, usted puede calificar para un plan de pago a corto plazo. Este le da 180 días para pagar el balance total. Oferta de compromiso: el IRS también ofrece un programa llamado Oferta de compromiso, antes conocido como programa Fresh Start. Este te ayuda a reducir tu deuda tributaria si puedes pagar solo una parte.

Si no puedes pagar tu deuda al momento, también puedes pedirle al IRS que retrase temporalmente la colección de deuda.

ADVERTENCIA SOBRE ESTAFAS

A través de un comunicado, el IRS emitió una alerta actualizada donde se advierte a los contribuyentes de los intentos criminales de secuestrar sus cuentas en línea. Esto, con el pretexto de crear y ofrecer ayuda en la presentación de impuestos.

Una vez que los estafadores tienen acceso al portal, pueden usarlo para obtener información personal y cometer robo de identidad.

“Cualquier proceso por el que pasaría para configurar una cuenta o verificar un reembolso o simplemente para ver los pagos que haya realizado, todo eso comenzaría en IRS.gov. Si alguien se comunica con usted y le dice: ‘Le ayudaremos a configurar una cuenta del IRS y nos enviará toda su información’, eso es falso”, explicó el portavoz del IRS, Eric Smith, a CNBC.