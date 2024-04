Los 5 puntos clave que debes saber para declarar impuestos en EEUU durante el último día

¿Qué debes saber para declarar tus impuestos en EEUU este lunes 15 de abril? Dicha fecha es la tope para la mayoría, de acuerdo con lo establecido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, existen excepciones. Es lo primero, que tiene que tener en cuenta.

Como lo ha reiterado el ente, la mayoría de los contribuyentes tienen hasta las 11:59 p. m. del mencionado día. Pero, algunos tienen uno o dos días adicionales si viven en Maine, Massachusetts o en la ciudad de Washington, debido a los días feriados.

LEA TAMBIÉN: ESTE ES EL TIEMPO QUE TARDARÁ EL IRS DE EEUU PARA MANDAR REEMBOLSOS DE IMPUESTOS DE 2024

Además, otras personas que viven o trabajan en áreas de desastre declaradas por el gobierno federal tendrán aún más tiempo para presentar y pagar gracias a las extensiones otorgadas por el IRS.

El IRS también ha otorgado una extensión a las personas y empresas afectadas por los ataques terroristas del 7 de octubre pasado en Israel.

TAMBIÉN DEBES TOMAR EN CUENTA

Solicita una extensión automática: ¿No puedes prepararte a tiempo para presentar tu formulario 1040 antes de las 11:59 p. m. de esta noche? Entonces solicita una extensión automática de seis meses completando este formulario. Esto, retrasará la fecha límite de presentación hasta el 15 de octubre de 2024.

Paga lo que debes o una parte: incluso si obtienen una extensión para presentar la declaración, la mayoría de las personas deben pagar lo que aún deben al IRS para el año fiscal 2023 antes del 15 de abril. Así que trata de calcular cuál será esa cantidad y enviar tu pago, o al menos un pago parcial, esta noche.

Verifica nuevamente tu trabajo y datos: para evitar retrasos en el procesamiento de tu declaración (o reembolso) y para evitar interacciones con el IRS después de presentar la declaración, asegúrate de comprender correctamente los conceptos básicos.

Verifica la ortografía de tu nombre, dirección, estado civil para efectos de la declaración, tu número de Seguro Social y número de cuenta bancaria si solicita depósito directo para un reembolso. También realiza tus cálculos. Haz todo esto, incluso si confías en un programa de impuestos o un profesional de impuestos para preparar tu declaración.

Monitorea el reembolso: si te encuentras entre la mayoría de los declarantes de impuestos que deben recibir un reembolso y aún no lo ha recibido, puedes realizar un seguimiento de tu estado. Se logra utilizando la herramienta en línea de IRS Where is my Refund?

NO DECLARAR A TIEMPO

Pero, lo que debes tener claro, es que los contribuyentes que no presenten su declaración a tiempo o no paguen pueden enfrentarse a graves multas y tasas impuestas por el IRS.

La multa por no presentar la declaración es del 5 % de los impuestos no pagados por cada mes o parte del mes de retraso. La multa no superará el 25 % de los impuestos impagados, según el IRS.

Sin embargo, es de destacar que el IRS cobra intereses sobre sus multas. Los mismos comienzan a acumularse dependiendo del tipo de multa y seguirán aumentando hasta que usted pague el total.