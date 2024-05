Video viral: Poderoso tornado arrancó varios árboles en Michigan, además se esperan tormentas

Un poderoso tornado arrancó este martes, 7 de mayo, varios árboles en Michigan (EEUU). El abrumador momento quedó captado en un video, el cual rápidamente se viralizó a través de las redes sociales.

En las imágenes, se constató cómo la fuerza de los vientos derribó uno a uno los árboles en Portage.

El mal tiempo, que lleva semanas azotando los estados de la Llanura, golpeó este martes Michigan causando destrozos a su paso.

De hecho, varios trabajadores quedaron atrapados, luego de que un tornado arrasó un parque de casas móviles, informaron las autoridades.

Lo que se detalló, es que la tormentas arrancó uno de los lados, de una instalación gigantesca de FedEx, y dejó a unos 50 trabajadores atrapados.

Lo que complicó todo, es que los socorristas tuvieron que esperar a retirar los cables eléctricos que bloqueaban la salida. Así lo afirmó el portavoz del condado de Kalamazoo, Taylor Koopman.

“El edificio de FedEx en Portage sufrió daños significativos y sigue siendo un lugar peligroso”, expresó.

Por su parte, Parricia M. Randall, alcaldesa de Portage, indicó en un comunicado que su ciudad fue golpeada por dos tornados este martes. Hasta ese momento, no se había informado de heridos o muertos.

Impressive footage from a doorbell camera capturing the tornado that hit Portage, Michigan on May 7, 2024.

[📹 GR2AA2AZOGoBlue]pic.twitter.com/HzlTZqfbVk

— Massimo (@Rainmaker1973) May 8, 2024