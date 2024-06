«Aquí nadie se chupa el dedo»: María Corina visita Margarita y pide «defender los votos» el 28Jul

La líder de la oposición, María Corina Machado, llegó a la isla de Margarita para promover el voto a favor del candidato presidencial, Edmundo González. Su primera parada en este viaje fue la Basílica de Nuestra Señora del Valle.

María Corina tuvo la oportunidad de orar y posteriormente compartió con los creyentes que estaban en el templo santo.

#AHORA @MariaCorinaYA llegó a la isla de Margarita y su primera parada fue en la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle. 🙏🏻 ¡De la mano de Dios, y con nuestra Vallita al frente, avanzamos a la victoria del 28 de julio! #VamosAGanar #NuevaEsparta pic.twitter.com/FbK9vTYrHp — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) June 12, 2024

Posteriormente, la líder opositora ofreció una rueda de prensa, donde la acompañaron vecinos de la zona.

«Todos sabemos que estamos enfrentando un proceso que no es ni libre, ni justo. No es libre porque a los venezolanos se les negó el derecho a votar por quién habían elegido en las primarias. No es justo porque, entre otras cosas, casi 10 millones de venezolanos no se les permite votar en este proceso», señaló.

“Cada venezolano tiene que defender su voto”. El llamado de @mariacorinaya a cada ciudadano que quiere cambio. ¡No somos ingenuos! pic.twitter.com/4HR0rjPJhF — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) June 12, 2024

«Estamos empezando mal, aquí nadie se chupa el dedo. Nadie en Venezuela piensa que este es un proceso en democracia. Todos sabemos que es una enorme lucha que tenemos que ir superando obstáculo tras obstáculo», prosiguió.

María Corina destacó que en Venezuela no es como en una democracia que los ciudadanos van a votar y confían en que el organismo electoral va a contar los votos como son. «Aquí todos estamos claros y por eso estamos aquí reunidos, que cada venezolano tiene que defender su voto».

“Quien no la debe, no la teme. Nosotros queremos que venga tanta gente como sea posible a ser testigos de lo que aquí pase el 28 de julio”. @mariacorinaya desde #NuevaEsparta sobre la observación electoral internacional. #VamosAGanar pic.twitter.com/zK7PZoUJty — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) June 12, 2024

«Haber negado la presencia de la invitación de la Unión Europea es muy mala señal, porque el que no la debe no la teme. Nosotros queremos que venga mucha gente a ser testigo de lo que aquí pasa y hay unos que no quieren ¿Por qué será?, ¿Ahora eso nos va a paralizar? No. Esto lo que nos obliga es a trabajar aún más duro y a montar un sistema de observación nacional y popular, mano ganada no se tranca», asentó.

Para finalizar, Machado se pronunció sobre posible eliminación de la tarjeta de la MUD de cara al 28 de julio.

«Si quieren bloquear este proceso y la ruta electoral, asumirán entonces las consecuencias de ello. A nosotros nadie nos saca de este camino y el candidato es Edmundo González Urrutia», concluyó.