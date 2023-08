EN VIDEO | Asaltaron a Valentina Quintero en Los Palos Grandes: «Dame la cadena o te mato», le dijeron los delincuentes

La reconocida periodista Valentina Quintero denunció este martes que fue víctima de la delincuencia mientras se encontraba estacionada en una calle de Los Palos Grandes, municipio Chacao.

«Estaba estacionada en Los Palos Grandes con el carro prendido hablando por teléfono. Se pararon unos tipos con cara de malandros en una moto y tranqué el celular para ver qué era lo que querían. Abrí el vidrio y me pidieron una dirección. La expliqué y de repente, sin ninguna transición, ‘dame la cadena vieja'», comentó en un video publicado en sus redes sociales.

En ese sentido, acotó que no entendía lo que estaba pasando, pero comenzó a quitarse la cadena.

«Arráncatela vieja», le dijeron los delincuentes. Sin embargo, ella respondió: «No niño pero como para qué».

#8Ago | Valentina Quintero denunció que fue víctima de un robo en Los Palos Grandes, Chacao, cuando unos motorizados le tocaron el vidrio del carro para pedirle sus pertenencias: "Dame la cadena… No se te ocurra arrancar porque si lo haces te mato" pic.twitter.com/DxLRRzE3lT — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 8, 2023

Ante esto, los antisociales le advirtieron que se las entregara o la iban a matar en el lugar.

«Arráncatela si no quieres que te mate. Me la arranqué y me dicen que el dije se cayó. Después, dame los reales y busco el portamonedas y saco 10 dólares que es lo que veía allí y dicen ‘de seguro tienes más vieja, tú no quieres que te mate’. Entonces yo llego y saqué 100 dólares que efectivamente tenía», contó.

Sin embargo, expresó que los delincuentes seguían agresivos e insistiendo que le diera el dije de la cadena. «No se te ocurra arrancar porque te mato vieja», le dijeron.

«Yo allí vi la oportunidad, entonces agarré e hice como si fuera a buscar el dije y arranqué. Les dije vieja el coñ… de tu mad… y no se llevaron mi celular», dijo.

LA INDIGNACIÓN DE VALENTINA QUINTERO

Valentina Quintero señaló que lo que realmente le indignó fue que le «dijeran vieja con aquel desprecio y ya me lo habían repetido como cinco veces. Si me hubieran dicho doña de repente arranco desde el principio. Ya no sé qué me indigna más».

«Sin embargo, estoy convencida de que soy tan sortaria que me tocaron unos malandros tapa amarilla, porque nunca me pidieron el celular, que ahí si me hubieran matado porque tengo un puño de archivos de mi canal, y tampoco me arrancaron el portamoneda con los papeles. Y tampoco me mataron, que no me quiero morir todavía y menos así», manifestó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FISCALÍA INVESTIGARÁ PRESUNTOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA EL CANTANTE JAMES LAKAY EN FAMOSO LOCAL DE ALTAMIRA

«Ese instante tenía taquicardia. Estaba recontra timbrada. Pero también orgullosa de mí porque me salvó la indignación. Un instinto primario. Vieja no. Señora de cierta edad que merece consideración y respeto. Y además de muy buen ver, no es por sacárselos», sentenció.