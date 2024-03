Así respondió Edison Arciniega a Tarek William Saab tras orden de aprehensión en su contra, se encuentra fuera del país

«Jamás he creído en el odio como herramienta», así respondió, este domingo 17 de marzo, el experto en temas agroalimentarios Edison Arciniega al exfiscal general de la República, Tarek William Saab.

Por medio de su cuenta en Twitter (X), el sociólogo y presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, confirmó que se encuentra fuera del país. Tomo esa decisión, luego de que el Ministerio Público (MP) dictara una orden de aprehensión en su contra.

«Jamás he creído en el odio como herramienta y siempre he condenado los mensajes de odio. Yo soy un técnico dedicado a investigar, documentar y agenciar respuestas a fenómenos agroalimentarios, no más que eso», escribió Arciniega.

Asimismo, acusó a Saab de haber dañado su reputación y obligarlo a salir del país.

«Ha truncado mi desempeño profesional en el país. Me ha atribuido algo (mensajes de odio) que difícilmente alguien en Venezuela pueda creer, sepa que yo lo perdono», agregó.

«Opté por salir del país y ponerme a salvo. Yo he apostado siempre al entendimiento y a la construcción de respuestas, a los fenómenos que inciden sobre la seguridad alimentaria en Venezuela, desde diagnóstios cotejables y con la inclinación constructiva», acotó.

EL MP Y SU ACUSACIÓN

«El MP solicitó orden de aprehensión contra Edison Arciniega, por el delito de incitación al odio», indicó Saab también en la mencionada red social el pasado 12 de marzo.

«Dicho sujeto, a través del uso indiscriminado e irresponsable de redes sociales y otros medios de comunicación difunde información falsa a través la cual pretende causar zozobra y pánico en la comunidad», añadió el funcionario.