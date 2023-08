Captaron a estos reconocidos tiktokers en el programa de Maduro en VTV, hasta grabaron videos de humor

Nicolás Maduro se reunió con varios tiktokers venezolanos en el programa Con Maduro +. Uno de los participantes fue Emmanuel Marcano, un comediante que es conocido por sus videos con su madre, el cual estuvo en la grada.

En el programa, Maduro dijo ser usuario activo de la red social TikTok, donde ya cuenta con más de 1 millón de seguidores. «Pronto vendrá aquí Emmanuel junto a su mamá», dijo el primer mandatario mientras la cámara principal enfocaba a los generadores de contenido.

Asimismo, antes de que iniciara la transmisión el creador de contenido llamó a sus seguidores a ver el programa. «Bueno, señores hoy a las 7 no te puedes perder el programa. Ya saben, se les quiere, bendiciones».

Asimismo, otro de los tiktoker que estuvo fue Andy Toala, quien aprovechó el momento para realizar una comedia con el mandatario.

Por otra parte, durante el programa Maduro expresó que se enteró por medio de su frecuente uso de TikTok sobre un caso que ha causado controversia en el sector de Baruta: la construcción ya paralizada de las canchas de pádel.

«Este es un conflicto que vi por TikTok, yo soy tiktokero. Tengo 1.2 millones de seguidores. Están invitados acá varios tiktokeros. Voy a sacar una secuencia de tiktoks con Cilita», dijo.

Sobre este tema, Maduro reconoció que el pádel es un deporte de los más practicados actualmente, pero que eso no les atribuye para construir canchas en donde lo deseen.

LAS CRITICAS

Tras las críticas que recibió, Emmanuel Marcano decidió pronunciarse en sus redes sociales.

«Si yo no trabajo no como, a mí no me importa la política ni nada de eso porque lo mío es otro mundo. Muchos piensan que tú llegas al sitio y te dan un cheque de bienvenido al enchufe. Yo fui porque me contactaron para ir al programa y hasta influencer han ido ¿Qué les dan? No sé (…) pero si a mí me invita el presidente de Rusia, Estados Unidos, Irán, México. Colombia o el que sea, a un programa que es basado en las redes y que nombran a los tiktokers de Venezuela que orgullo. Lo está diciendo el presidente de Venezuela porque el que manda aquí es él, yo sé que a muchos les duele y no hay que ser ciego para lo que pasó hace años, A mí me tocó salir del país y regresar y pasar hambre, pero el que te mete la pata es el mismo venezolano», comentó.

En ese sentido, le expresó a la gente «que se baje de esa nube» porque él no recibirá ninguna camioneta del año ni un apartamento por haber ido al programa de Maduro.

«Si Maduro me llama para ir al programa me siento súper orgulloso de lo que hemos logrado mi mamá y yo, porque somos vistos por alguien que manda en el país y que es el presidente», sostuvo.