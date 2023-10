Caso del señor Melquiades, después de su denuncia viral «extrañamente» le suspendieron el Twitter (X)

El señor Melquiades Alvarado, de 87 años, hizo una denuncia viral al pedir ayuda para recuperar su casa y, ahora que el caso llegó a las autoridades, aseveró que «extrañamente» le suspendieron su cuenta de Twitter (X).

El caso de Melquiades se viralizó, puesto que denunció una supuesta venta irregular de su inmueble. El video obtuvo decenas de miles de reproducciones, pero en cuestión de día cerraron su perfil en la red social.

«Me suspendieron el Twitter por razones extrañas. Ayúdame en la nueva cuenta nueva

@melquiadesaldia. Ayúdenme porque todo suena muy raro», dijo Melquiades en una publicación.

ME SUSPENDIERON EL TWITTER por razones extrañas.

AYÚDAME en la nueva cuenta nueva @melquiadesaldia

Ayúdenme porque todo suena muy raro hijos míos. No me inculparán a mi hijo para proteger a BARUTA

Resumen:

⁃Lo cuento todo con pelos y señales.

Hilo… pic.twitter.com/w2GZAs8Vge

— Melquiades (@melquiadesaldia) October 18, 2023