La denuncia de una estudiante que se viraliza, no la dejaron entrar en vestido en el Pedagógico de Caracas

Una estudiante del Instituto Pedagógico de Caracas (IPC) denunció que no la querían dejar ingresar a la institución por llevar un vestido.

«Según un nuevo comunicado no estaba vestida adecuadamente para recibir clases o para ingresar a la institución», comentó Betzabeth Castro a través de las redes sociales.

En dicho comunicado, el IPC señala que queda prohibido ingresar a la casa de estudio con: gorras, vestidos ajustados, ropa de playa, minifaldas, escotes profundos, mini shorts, shorts, transparencias y otros similares.

En este sentido, la estudiante indicó que su vestido no era minifalda, ni tenía un escote profundo. «Estas personas con un tono bastante hostil consideraban que sí. Creo que toda la comunidad Ipecista debería observar con lupa este comunicado».

«Solo por mencionar algunas cuestiones, por ejemplo, este comunicado ni siquiera está firmado por las autoridades de la institución. Ya sea director o rector. Lo firma el Jefe de la Unidad de Talento Humano», acotó.

«El último punto de las restricciones que describe »y otras similares’, es una alocución bastante ambigua, porque entonces dependerá del criterio subjetivo del portero o vigilante de turno, lo que este considere como inapropiado», añadió.

Hoy yendo a clases en el Pedagógico, no me querían dejar entrar porque iba en vestido (algo que he hecho durante todos mis años de estudio allí), según este nuevo comunicado no estaba vestida adecuadamente para recibir clases o para ingresar a la institución. pic.twitter.com/G4lEPvPI81

— Betzabeth Castro (@Btzbth_cstr) October 16, 2023