EN VIDEO | El momento en que dos hombres roban una moto en una barriada caraqueña en plena madrugada

Dos hombres robaron una moto la madrugada del jueves 13 de julio en el sector Olivett de Brisas de Propatria, municipio Libertador de Caracas. Cámaras de seguridad captaron el momento del hurto de parte de los desconocidos.

El material difundido en redes sociales muestra cómo los sujetos transitan por el medio de la calle a altas horas de la madrugada. Luego, aparecen corriendo de regreso con la moto pero sin encenderla. Es decir, la trasladaron apagada, empujándola.

Dicho video no muestra el momento exacto cuando toman el vehículo de dos ruedas. No obstante, se puede presumir que por la facilidad del robo, habrían dejado la moto estacionada en la calle.

Los delincuentes solo tardaron cerca de dos minutos en consumar el asalto, ya que la esa fue la diferencia de tiempo entre la llegada y la huida de los ladrones, según los registros del video de seguridad.

#Caracas la madrugada del 13/07 Sujetos habrían hurtado esta moto Haojue, Hj150, color azul, placa AA5L39C, en el sector Olivett, en Brisas de Propatria, municipio Libertador. Si tiene información sobre su ubicación, o la de estas personas, notifique a las autoridades pic.twitter.com/3W4tV2WMJQ — Roman Camacho (@RCamachoVzla) July 14, 2023

De acuerdo al periodista Román Camacho, la motocicleta es una Haojue Hj150 color azul, placa AA5L39C. «Si tiene información sobre su ubicación, o la de estas personas, notifique a las autoridades», recomendó.

No obstante, hasta los momentos no has trascendido más información en torno a este asalto en dicha barriada caraqueña.

PERO EL CHAVISMO DICE QUE EL ROBO DE VEHÍCULOS DISMINUYÓ

Solo dos días antes Remigio Ceballos Ichaso, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, aseguró que el robo de vehículos disminuyó más del 20% en todo el país durante el último año.

Ceballos precisó que las autoridades registraron un descenso del 22,5% de reportes del delito de robo de vehículo. Según el ministro, es una consecuencia de las políticas del gobierno de Maduro para “garantizar la paz”.

Durante el Consejo Ministerial de Seguridad, Ceballos aseguró que la disminución se logró por la captura de 92 personas vinculadas a los delitos.