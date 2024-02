﻿ EN VIDEO: Falta de insumos y fallas eléctricas, la crisis que viven pacientes en el Centro Nefrológico en Valencia

A través de redes sociales se ha hecho viral un video de pacientes recibiendo tratamiento en la sala de diálisis del Centro Nefrológico ubicado en Valencia Sur en medio de fallas del servicio eléctrico.

El personal médico del lugar se ve obligado a trabajar en situación de precariedad, ya que la planta eléctrica no funciona.

Esta situación merma severamente la calidad de vida de los pacientes que sufren cada vez que hay un nuevo apagón en el centro de salud. “Perdemos medio sistema de sangre y una bolsa de sangre perdida representa que se nos baje la hemoglobina por debajo de 10”, dijo una paciente.

No se trata de una situación nueva, sino todo lo contrario. De acuerdo con un reportaje de Crónica Uno, la planta eléctrica dejó de funcionar hace siete meses y las autoridades no han hecho nada al respecto.

Cada vez que hay un apagón durante el proceso de diálisis esta se pierde, afectando drásticamente a los pacientes. El pasado 23 de enero el servicio eléctrico falló tres veces en un mismo día.

Migdalia Martínez, quien lleva dos años recibiendo diálisis, señaló que se trata de un problema grave. Sobre la planta eléctrica indicó que “se le dañó la tarjeta madre”.

No obstante, advirtió que esta no es la raíz del problema. La paciente contó que la máquina requiere de 180 litros de gasoil, los cuales no siempre llegan a tiempo. Mientras tanto, comentó que los apagones en Carabobo ocurren cada vez con mayor frecuencia.

#Carabobo | Pacientes reciben terapia sustitutiva renal en medio de fallas del servicio eléctrico en la sala de diálisis del Centro Nefrológico ubicado en Valencia Sur. Pese a que el hospital cuenta con una planta eléctrica, esta no se encuentra funcionando. 📹: Cortesía pic.twitter.com/Rk27wwXnQw — VPItv (@VPITV) February 1, 2024

PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE SALUD

Las fallas eléctricas no es el único problema con el que deben lidiar los pacientes. Para obtener una bolsa de sangre por el sistema público deben llevar a cuatro donantes. Mientras que si lo quieren hacer por el servicio privado tiene un costo de $100.

En el Centro Nefrológico tampoco cuentan con agua por tubería lo que repercute también en la limpieza del lugar.

Además, el centro debe hacer frente a la escasez de tensiómetros, de camillas, de oxímetros y la inexistencia de un carro de paro.