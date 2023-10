EN VIDEO: Jorge Rodríguez ahora dice en Barbados que los inhabilitados no pueden participar en las elecciones

El chavismo se sigue contradiciendo. Y es que a pesar de que el canciller Yván Gil dijo en la ONU que los candidatos inhabilitados pueden participar en elecciones en Venezuela, ahora Jorge Rodríguez comentó en Barbados que eso no es así.

Durante una rueda de prensa, el actual presidente de la Asamblea Nacional señaló que quienes cometieron un crimen y están inhabilitados no podrán postular sus nombres para las presidenciales.

«Si fue sentenciado por un crimen, usted no puede ser candidato. Y si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde desde el punto de vista constitucional y legal que es la Contraloría General de la República, pues tampoco puede ser candidato», expresó.

Asimismo, Rodríguez sostuvo que quería aclarar el tema porque en esta etapa del proceso, «el párrafo (del acuerdo) se refería a los derechos de todos, que no tendrán ninguna otra limitación que no sea la que está establecida en la Constitución y las leyes».

MARÍA CORINA SOBRE TEMA DE LOS INHABILITADOS

María Corina Machado, quien lidera las encuestas para las primarias, exhortó al chavismo a «ponerse de acuerdo».

Machado sostuvo que se trata de una posición contradictoria del chavismo. Mientras dicen ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que los inhabilitados pueden participar en elecciones, en Venezuela el discurso es diferente.

«Que se ponga de acuerdo y sean un poco más serios, al menos en la fachada», dijo María Corina Machado.

«A confesión de partes. Sería bueno que se pongan de acuerdo. Que le notifique eso a quien juzga, a la Contraloría, a quien maneja la página web del CNE que no deja que uno se inscriba», apuntó.

Una periodista preguntó a Machado si iba a recurrir su inhabilitación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). No obstante, la líder de Vente Venezuela recordó que no hay un proceso judicial en su contra.

«Mi caso no existe. Yo nunca he recibido ni una notificación, ¿qué es lo que voy a recibir? ¿Algo que no existe? A mí nunca me ha mandado ni un papel diciendo que yo he hecho algo malo», explicó la exdiputada.