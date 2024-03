Estos son los puntos establecidos por el CNE para el Registro Electoral: Voto Joven denuncia que son insuficientes

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó la lista de puntos establecidos para la inscripción y/o actualización del Registro Electoral. El proceso se llevará a cabo desde este 18 de marzo hasta el 16 de abril.

De acuerdo a lo publicado por el organismo electoral, los puntos permanentes estarán disponibles desde las 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.

«En los puntos permanentes de inscripción se pueden tramitar las inscripciones de los nuevos votantes, así como los cambios de centro de votación, con el solo requisito de presentar la cédula de identidad así esté vencida», precisó el CNE en una nota de prensa.

De igual forma, las personas pueden acudir para corregir cualquier error en sus datos registrados ante el CNE.

PARROQUIAS CON PUNTOS ESTABLECIDOS EN DISTRITO CAPITAL

La Pastora

Plaza la Pastora San Juan

Plaza Capuchino

Plaza La Iglesia Santa Rosalía

Plaza Los Mártires

Plaza Radio Tiuna Sucre

Plaza de Pérez Bonalde

Plaza Lisandro Alvarado

Plaza Fabrizio Ojeda

Plaza El Limón

23 de Enero

Plaza Bolívar del 23 de Enero

Antímano

Parroquia Bolívar de Antímano

Plaza del Módulo de Carapita

El Valle

Plaza Bolívar del Valle

Plaza Cecilia Pimentel

La Vega

Plaza Bolívar de La Vega

Plaza Cecilio Acosta

Macarao

Plaza Las Adjuntas

Caricuao

Plaza Leonardo Ruiz Pineda

Plaza El Honoto

Coche

Plaza Ezequiel Zamora El Paraíso

Plaza Artigas

El Recreo

Ore Distrito Capital

Tras la publicación de la lista, muchas personas notaron que no habrá puntos de registros en todos los municipios o parroquias, incluso en las grandes ciudades. No obstante, esta situación es aún más complicada.

Por ejemplo, en Delta Amacuro solo habrá dos puntos y ambos estarán ubicados en su capital, Tucupita. Mientras tanto, en Amazonas el CNE habilitó cuatro puntos fijos, pero solo en su capital, Puerto Ayacucho.

Mariandreina Montilla, coordinadora nacional de activismo y estructuras en Voto Joven, aseguró que, desde su organización, estiman que 3.500.000 jóvenes no están inscritos en el Registro Electoral.

Además, que los establecidos por el CNE son insuficientes.

«Se necesitarían de 1500 a 3000 puntos y los puntos publicados fueron no más de 300. No solo es la cantidad de puntos, si no además es el tiempo, menos de un mes. Se requeriría de seis a ocho meses», acotó.

De igual forma, rechazó que el CNE no ha realizado campañas institucionales dirigidas hacia la juventud.