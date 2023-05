Furia en redes por fallas en la plataforma del Banco de Venezuela, las cuentas aparecen en cero

Usuarios de Twitter reportaron este lunes, 22 de mayo, fallas en la plataforma del Banco de Venezuela.

Destacaron que la plataforma presenta retrasos para ingresar. Aunque una vez dentro del sistema, aparecen en cero las cuentas y en los movimientos no muestra nada. Además, muchos aseguran que no están pasando los puntos de venta de la entidad bancaria.

El Banco de Venezuela había anunciado este domingo, 21 de mayo, que sus servicios estarían en «pausa» debido a un mantenimiento. El mismo se ejecutaría entre las 12:00 a.m. y las 6:00 a.m. para, según la empresa, «seguir ofreciéndote mejoras en la plataforma». Sin embargo, parece haberse extendido hasta este lunes.

#BDVinforma 📣 || Nuestros servicios tendrán una pausa de mantenimiento este #domingo #21May entre las 12:00am y 6:00am para seguir ofreciéndote mejoras en la plataforma #BDV 👨🏻‍💻 Porque para nosotros #ElMayorValorEresTú ❤️ pic.twitter.com/dsFHmEQTzn — Banco de Venezuela (@BcodeVenezuela) May 20, 2023

Tras las quejas de los usuarios, el banco informó que «como parte del mantenimiento y mejoras que estamos aplicando en nuestra plataforma, han podido experimentar intermitencia en algunos de nuestros servicios».

Ante eso, exhortó a los clientes a intentar nuevamente ingresar. Y es que, según lo señalado en Twitter, la plataforma «está completamente operativa».

Respuesta del Banco de Venezuela sobre fallas en su plataforma. Aseguran que están "completamente operativos" https://t.co/7SedWVPbbc — Robert Lobo (@RobertLobo_) May 22, 2023

LO QUE DICEN LOS USUARIOS SOBRE EL BANCO DE VENEZUELA

«Buenas a todos, una pregunta por qué hoy las cuentas de Banco de Venezuela aparecen en cero y en los movimientos de cuenta no muestran nada. Además, los puntos en Maturín no están pasando», indicó @MahlonRomero.

Buenas a todos, una pregunta por qué hoy las cuentas de Banco de Venezuela aparecen en cero y en los movimientos de cuenta no muestra nada. Además los puntos en Maturín no están pasando. pic.twitter.com/HxZ431cEsc — mahlon romero (@MahlonRomero) May 22, 2023

«Ahora la iguana y las lluvias borraron los saldos en el Banco de Venezuela. Desde las 11:00 am de este #22May las cuentas muestran saldos desaparecidos ni al menos un 0,00 o 0,10 pero se lo rasparon todo. Verifiquen sus saldos», señaló @gusipati19.

Ahora la iguana y las lluvias borraron los saldos en el Banco de Venezuela. Desde las 11 am de #22May las cuentas muestran saldos desaparecidos ni al menos un 0,00 ó 0,10 pero se lo rasparon todo… Verifiquen sus saldos en @BcodeVenezuela pic.twitter.com/CrUyQrDgcp — Miguelina Perez (@gusipati19) May 22, 2023

«¿Qué le pasa al Banco de Venezuela? Pasé mi TDD por 3 puntos distintos y las 3 veces fue error de formato. Entré al banco y ya no estaba mi dinero allí, no me deja ver ni los movimientos. Casualmente otra muchacha pagó con el mismo banco y dio el mismo error», expresó @Carluchinis.

Que le pasa al banco de #Venezuela ? Pase mi TDD por 3 ptos. Distintos y las 3 veces fui error de formato, entré al banco y ya no estaba mi dinero allí, no me deja ver ni los movimientos. Casualmente otra muchacha pago con el mismo y banco y dió el mismo error. — Carla (@Carluchinis) May 22, 2023

«Qué fuerte debe ser tener tu dinero en un banco como el Banco de Venezuela y no puedas ni pagar en comercios. Ni entrar en tu banco, ni pagar por pago móvil porque nunca funciona», manifestó @vzlaccsvzla.

«Me acaba de abrir el banco y dice que tengo cero bolívares. ¿Dónde están mis reales?, dijo

«Mi cuenta del Banco de Venezuela está en cero, ¿qué pasó con mi dinero?», comentó @kelwinlugo.