Guaidó desmintió a Vladimir Villegas sobre rectores del CNE y lanzó dardos a Capriles

El dirigente político venezolano, Juan Guaidó, desmintió que la Plataforma Unitaria haya negociado para la incorporación de algunos rectores de tendencia opositora para el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Guaidó ofreció estas declaraciones en respuesta a la información publicada por el periodista Vladimir Villegas.

«Saludos Vladimir, es importante que a tus seguidores hagas ver la diferencia en direccionar opinión pública o dar tu opinión, a dar lo que denominan un ‘tubazo’», señaló.

«Decir que la Plataforma Unitaria ha logrado que repita un rector es falso. Cuando ni esa AN usurpada se reconoce. Nadie habla, ni negocia unilateralmente por la Plataforma Unitaria, en todo caso el doctor Barboza tiene un mandato claro y la negociación en México no se ha reanudado por el saboteo constante del régimen», acotó.

Por otro lado, Guaidó resaltó que si nuevamente Henrique Capriles o Stalin González negociaron unilateralmente, no representa a la Plataforma Unitaria.

«Si nuevamente Henrique o Stalin, negociaron unilateralmente para impulsar a Picón como lo hicieron antes, eso es personal y no representa a la oposición o la Plataforma Unitaria», comentó.

«Todas las negociaciones paralelas que se han llevado han fracasado y el régimen las impulsa para socavar la interlocución formal y dividir a la oposición. Basta de dividir. Incluso abonar a esa narrativa solo colabora con la dictadura», concluyó Guaidó.

Tras estos comentarios, el propio Vladimir Villegas respondió al opositor: «No trato de direccionar la opinión pública . Sé diferenciar muy bien entre información y opinión. Mis fuentes sobre el tema son diversas y para mí confiables. En los conflictos ‘intra oposición’ no me meto. Publico versiones y las corrijo si es necesario».

En sus declaraciones Villegas afirmó que la Plataforma Unitaria logró que se repitiera al ex rector Roberto Picón. Asimismo, añadió que «probablemente» a Aymée Nogal o Luis Emilio Rondón como parte del nuevo CNE.

