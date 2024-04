﻿ Habló María Corina de cara al 28Jul: "No aceptamos chantaje, exigimos que se respete nuestro derecho"

La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que en el país tiene que haber elecciones libres. Sin embargo, indicó que «este procedimiento de descartar candidatos al antojo de Nicolás Maduro viola el Acuerdo de Barbados».

«Creo que el respaldo de la comunidad internacional a la sociedad venezolana va más allá del respeto al derecho de una persona a ser candidato. Esperamos que se mantenga esta posición y se avance en que el régimen entienda que la única manera de reconocer elecciones limpias y libres es que se cumplan los acuerdos», acotó.

No aceptamos el chantaje entre perder o abstenernos. Estamos en esta ruta electoral para GANAR el 28 de julio, y eso es exactamente lo que haremos. pic.twitter.com/CjJkcgpkL4 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 5, 2024

María Corina Machado sostuvo que es importante que la misión exploratoria de observación de la Unión Europea, el Centro Carter y la ONU acudan a Venezuela.

«No se trata solo de votar. Los venezolanos queremos elegir (…) y es importante la misión de observación para que tengan la visión de lo que pasa en Venezuela. La integridad electoral es fundamental», dijo.

Luego de las recientes declaraciones de Manuel Rosales, la opositora señaló que «creer que esto se resuelve o se limita a una candidatura, es no entender nada. Estamos dando una lucha existencial y los venezolanos entendemos que esto se basa en la confianza. Y la confianza no se puede regalar aunque le pongas lacito. La esperanza se construye con verdad, y de eso se trata de decirle la verdad a los venezolanos».

«Mantenemos el mandato popular o se entregan y se callan, pero el silencio hoy no es una opción. No aceptamos chantaje, los violentos son ellos», resaltó María Corina Machado.

El miércoles, Manuel Rosales dijo: “Las tarjetas y la candidatura están con un lacito en la mesa, ojalá no llamen a la abstención”.

Hoy María Corina Machado dijo: “La confianza no se puede regalar aunque le pongas lacitos”. En video: pic.twitter.com/fqQZJdgR68 — Víctor Amaya (@victoramaya) April 5, 2024

EL MENSAJE DE MARÍA CORINA MACHADO

María Corina Machado expresó que los venezolanos ya decidieron el 22 de octubre por una candidatura. En ese sentido, reiteró que no claudicará en su lucha.

«Hay dos opciones: ¿el candidato que nos va a representar en las elecciones lo elige la gente o lo elige Maduro?, ¿Vamos el 28 de julio para ganar o ya derrotados? No aceptamos la sumisión, exigimos que se respete nuestro derecho, y por eso mantenemos la candidata de la unidad. Si no permiten que yo me inscriba, es Corina Yoris», apuntó.

María Corina Machado destacó que la oposición se mantendrá en la ruta electoral. «Es Maduro el que está bloqueando las elecciones, el que obstaculiza que los jóvenes puedan inscribirse, el que pone límites a la información, a la movilidad».