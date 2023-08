Impactantes Imágenes: Así quedó iglesia en el Zulia tras desplomarse el techo, creen fue por sismo en Colombia

Este jueves a través de las redes sociales se viralizaron las imágenes del desastre en la iglesia Virgen del Rosario de Aranzazu, en el estado Zulia.

Y es que se reportó el desplome de todo el techo de la edificación ubicada en la avenida Pedro Lucas Urribarri del municipio Santa Rita en la costa oriental del lago.

Las primeras versiones revelan que el siniestro pudo ser consecuencia del sismo que hubo en Colombia este 17Ago y que se sintió en varios estados de Venezuela.

Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre las causas del desplome en la iglesia.

De acuerdo a los reportes de la web Noticia al Minuto, unas personas iban pasando cerca cuando ocurrió el desastre

No obstante, salieron ilesos por lo que no se reportan víctimas mortales, pues la iglesia no tenía feligreses al momento del colapso.

Hasta ahora, solo se contabilizan pérdidas materiales y de infraestructura que las autoridades -se estima- revelará en las próximas horas.

EL TEMBLOR DEL PÁNICO Y DAÑOS A LA IGLESIA

Más temprano este martes se reportó un sismo de magnitud 6.1, informó el Servicio Geológico Colombiano.

El epicentro del movimiento telúrico fue en El Calvario en el departamento del Meta. El mismo ocurrió a las 12:04 p.m. (hora colombiana) y tuvo una «profundidad superficial, menor a 30 kilómetros».

Habitantes de Bogotá indicaron que fue muy «intenso» por lo que muchas edificaciones fueron evacuadas debido a la emergencia.

El temblor se sintió también en Caracas, Aragua y Zulia, según reportes en redes sociales a la 1:04 p.m. Minutos después la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) acotó que el sismo fue a 515 km al sur de Bucaramanga y tuvo una magnitud 6.3 con una profundidad de 5.0 km.

Se espera que las autoridades confirmen sí este fuerte sismo influyó en el desplome del techo de la iglesia Virgen del Rosario de Aranzazu.