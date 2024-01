Infectólogos explican las claves para entender la situación epidemiológica en el país

Los infectólogos Julio Castro y Patricia Valenzuela explicaron las claves para entender la situación epidemiológica por la que atraviesa Venezuela, mencionando como primer punto que en el territorio circulan varios virus respiratorios, aunque no hay información detallada sobre su alcance.

Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), indicó que actualmente abundan cuatro. Hizo mención del SARS-CoV-2, causante del covid-19; influenza A, influenza B y virus sincitial respiratorio.

«Estamos en la temporada de influenza, que en el hemisferio norte comienza en septiembre y se extiende hasta el primer trimestre del año siguiente», detalla a Prodavinci.

Castro, por su parte, médico infectólogo del Instituto de Medicina Tropical, dijo que no hay forma de saber la situación nacional. El motivo es que el gobierno no ofrece datos oficiales. No obstante, monitoreos privados dan cuenta de un aumento de enfermedades respiratorias.

«IDENTIFICAR LAS SEÑALES DE ALARMA».

Valenzuela precisa también que como los casos son muy parecidos, son difíciles de atender. Aunque la mayoría de ellos se pueden atender y curar en casa, hace mención que los casos complicado necesitan hospitalización.

Debido a esto, hizo hincapié en lo importante que es detectar la señales de alarma. «En dengue: dolor abdominal, evidencia de sangrado ―bien sea por las encías, al orinar―, la intolerancia a la vía oral, poco apetito, náuseas, vómitos, porque todo eso favorece las pérdidas insensibles de agua y contribuye a la deshidratación, lo que permite que el dengue con signos de alarma avance a dengue grave. No hay que esperar que estén todos los signos de alarma. Aunque aparezca uno, si usted tiene fiebre, malestar general y dolor abdominal, hay que ir a una emergencia para recibir atención médica, hacer los exámenes correspondientes, rehidratar. Con respecto a covid-19 e influenza, siempre que se presente dificultad respiratoria, el cansancio haciendo las actividades cotidianas, que te agotas, sientes que te falta el aire», comentó.

AUTOMEDICACIÓ PUEDE SER CONTRAPRODUCENTE

De acuerdo al doctor Castro, frente a cualquier malestar lo recomendable es ir al médico. «Cuando un paciente tiene malestar, tiene malestar y punto. No tiene cabeza para diferenciar un síntoma de otro, tampoco los cuidados. Por eso es bueno que busque ayuda en un médico que vea lo que está pasando», añade.

También destacó que la automedicación suele ser común para el malestar. Por ende, ello puede comprometer el organismo e incluso hasta aumenta el riesgo de más severidad en una enfermedad.

Frente a ello, ambos coinciden en evitar a toda costa ciertos medicamentos bajo la automedicación. Resaltan allí los antibióticos y aspirinas.

ADVIERTEN DE LA LLEGADA DE SUBVARIANTE PIROLA

En otro apartado, Castro alertó que es inminente la llegada de la subvariante del covid-19, conocida como Pirola. Esta forma parte del linaje de ómicron.

Sobre ella, Valenzuela recuerda que la OMS la clasificó como una variante de «interés porque se ha distribuido de manera rápida en diferentes países».

«La transmisión de todos estos sublinajes nuevos es igual: a través de las gotitas de saliva y microgotitas que conforman los aerosoles; y las medidas de prevención también siguen siendo igualmente efectivas contra estos nuevos sublinajes: uso de mascarilla, lavado de manos, ventilación, evitar las concentraciones de personas y la vacunación. Otro detalle importante es que no se describe que este sublinaje sea más severo o más grave. No se ha visto un cambio en los síntomas, ni en la gravedad de la enfermedad», acotó.

Por último y como recomendación, los infectólogos sugieren la compra de vacunas contra el coronavirus, pero las más actualizadas.