El mensaje de Maduro por colas del Saime en jornada de cedulación: «Ponte las pilas Vizcaíno»

Nicolás Maduro hizo un llamado de atención al director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Gustavo Vizcaíno, debido a los fuertes retrasos y colas durante el operativo especial de cedulación que se está llevado a cabo en todo el país, previo al referéndum por el Esequibo del próximo 3 de diciembre.

«Saben que hay un operativo especial. Si ustedes no tienen cédula pueden ir rápidamente a la oficina más cercana de el Saime a sacarse la cédula», dijo durante una actividad en el Teatro Teresa Carreño.

Sin embargo, mientras Maduro hacia este comentario, alguien del público gritó «Están full».

Frente a este comentario, Maduro le hizo una fuerte advertencia a Vizcaíno

«Gustavo Vizcaíno ponte las pilas con el Saime. La gente aquí está diciendo que están full. Tienes que resolver, me garantizas, no duermes de aquí al domingo. Me garantizas la cedulación del pueblo, de una vez. O montas o te encaramas», dijo junto a Cilia Flores.

En los últimos días se han registrado grandes colas en los diferentes centros de cedulación repartidos en todo el país. A través de las redes sociales muchos ciudadanos se han quejado de todas las horas que deben pasar bajo el sol. Mientras que muchos otros desisten de intentar acudir al operativo por esta misma razón.

CONSULTA DE CENTROS DE VOTACIÓN

Por otra parte, Nicolás Maduro anunció que el CNE activó dos números telefónicos para que las personas puedan consultar en qué centro les corresponde votar.

«El Consejo Nacional Electoral activó dos números SMS para saber en que centro le corresponde votar. El que no sepa dónde vota pone en su teléfono el número 2406, allí le va a aparecer una ventanita y pone su cédula de identidad. Inmediatamente le saldrá el centro de votación al que debe acudir el domingo próximo, 3 de diciembre.

De igual forma, explicó que el segundo número, también pos SMS, funcionará de la misma manera y será el 2637.