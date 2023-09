EN VIDEO | Así quedó Tocorón tras el operativo policial, hallaron hasta máquinas para minar Bitcoin

En el marco de la primera fase de la Operación Liberación Cacique Guaicaipuro, los organismos de seguridad han hecho importantes descubrimientos en la cárcel de Tocorón. Entre ellos los túneles por donde se habrían escapado algunos presos, así como un cuarto donde había máquinas para minar Bitcoin.

Desde hace tiempo circulaban informaciones de que los presos contaban con celulares, armas e incluso comodidades como televisión por cable e internet. Sin embargo, muy pocas personas sabían sobre el funcionamiento de la granja de criptomonedas.

La periodista local, Rosibel González, dio a conocer que aparte de los ASIC de bitcoin, tenían varios lujos y comodidades.

«En esta prisión hay motocicletas de alta y baja cilindrada, un parque infantil, heladerías, restaurantes, una piscina, un estadio de béisbol y hasta una discoteca llamada Tokio», dijo González, según reseñó el medio Euro Es Euro.

Una de las publicaciones divulgadas en Twitter (X) muestra que contaban con decenas de motocicletas de diferentes modelos en el penal.

Asimismo, empezaron a circular imágenes de lo que era el Zoológico que funcionaba en el interior del complejo, así como los túneles, donde presuntamente escaparon los pranes de la prisión, poco antes de la llegada de los cuerpos policiales.

Videos emerged whilst security forces were clearing the Tocoron prison in Aragua today showing a zoo that was inside the prison grounds, prisoners families including children were also living in a barrio inside the prison. #Venezuela pic.twitter.com/zpQo4Y1gYV

— CNW (@ConflictsW) September 20, 2023