La historia de Richard Bustamante, uno de los fallecidos en el arrollamiento en Texas: Su familia pide repatriar el cuerpo

Gloria Pérez, madre de Richard Bustamante, uno de los migrantes venezolanos fallecidos en Texas, pidió ayuda a las autoridades venezolanas para que gestionen la repatriación del cuerpo de su hijo.

«Él fue detective del Cicpc y en vista de la situación en el país, el sueldo desmejorado, no le alcanzaba para comprar nada. Él estaba en Guárico y allá la situación es muy difícil, entonces pidió la renuncia o cambio. Entonces le dieron cambio para el mismo San Juan de Los Morros. Después emprende a trabajar en una carnicería con su pareja. Duró como tres años, dándole duro a la carnicería hasta que decidió que no podía más y me dice que ya era una decisión que se iba«, relató.

Destacó que a pesar de que ella no estaba de acuerdo en el viaje de su hijo, él tenía todo planeado.

«Él me dice, no mamá, ya eso está listo todo, yo me voy. Allá me van a esperar, voy a trabajar, la vida de nosotros va a mejorar. Cuando yo ya tenga un capital me devuelvo. Compro un local que sea propio, no vamos a pagar alquiler y sigo con la carnicería», contó la madre de la víctima durante una entrevista con Shirley Varnagy en Onda.

«Él iba muy feliz porque logró pasar sin ningún inconveniente. Entró legal y todo en México. Y bueno mi hijo cuando recibió todos los papeles estaba muy feliz. Me dijo, ‘meta cumplida mamá y no se preocupe por nada, el pasaje ya está listo para irnos a Nueva York, lo que falta es esperar el autobús'», agregó.

Gloria rechazó que desde migración los sacaran a la calle. La mujer contó que los migrantes debían esperar el autobús desde el estacionamiento del recinto y no al borde de la carretera, donde les dijeron que esperaran.

«La última conversación fue esa, que no me preocupara por nada, que nuestra vida iba a cambiar. Que si perdía el contacto es que se iban a montar en el bus y tenía que comprar un chip. Después no supe nada de mi hijo hasta que supe la noticia», recordó.

AUTORIDADES VENEZOLANAS LES DIERON LA ESPALDA

Como madre, su intención es que traigan el cuerpo de su hijo para despedirse de él. Sin embargo, no han recibido ninguna ayuda por parte del Estado para dicho trámite.

«En Cancillería le dijeron a mi hijastra que ellos no han pedido nada. No hay solución de parte de ellos. Le dijeron que la familia lo hiciéramos de manera personal», manifestó.

Como resultado, informó que su hijastra se reunirá en Bogotá con la familia de Gabriel Gallardo, el joven que perdió una pierna, para intentar hacer el viaje a los Estados Unidos.

«Aquí no nos han dado respuesta», concluyó.