Fiscalía investigará presuntos actos de discriminación contra el cantante James Lakay en famoso local de Altamira

El fiscal general Tarek William Saab informó el inicio de una investigación para sancionar los hechos que ocurrieron en un reconocido local en Altamira, municipio Chacao, por presuntos actos de discriminación en contra del cantante de reggae, James Lakay.

«El Ministerio Público designa a la Fiscalía 61 Nacional con competencia contra crímenes de odio para investigar y sancionar los hechos irregulares ocurridos en un local comercial donde presuntamente se cometieron actos de discriminación contra un ciudadano por el color de su piel», indicó Saab.

Lakay contó en la red social Twitter (X) que todo transcurrió el fin de semana cuando decidió pasar por Altamira para comprar en un local.

«El dueño llamó al gerente, le dijo que yo no podría estar ahí por mi color. Yo creo que en pleno siglo XXI en Venezuela, estar en eso es algo muy chimbo», comentó.

#AHORA, @MinpublicoVEN designa Fiscalía 61 Nac con competencia Contra Crímenes de Odio para #investigar y #sancionar hechos irregulares ocurridos en un local comercial donde presuntamente se cometieron actos de discriminación contra un ciudadano por el color de su piel #Justicia pic.twitter.com/Qc7TCuKTXa — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 8, 2023

En el video, el cantante da a entender que después del percance le permitieron la entrada al local.

«Yo le recomendaría al dueño de ese local que entienda que Venezuela es un país multiétnico, pero al final todos estamos en el mismo país. Va a ver bachacos, blancos, morenos, negritos, unos más oscuros, unos más blancos que el otro, pero al final todos estamos en el mismo país. No creo que tengan que tomar esa actitud aquí en Criafama, que de paso vine a comprar algo que voy a pagar, y me diga que no debo estar aquí por ser negro», acotó.

«Primera vez que hago un video así, pero de verdad fue medio chimbo el momento y ver eso en Caracas», concluyó Lakay.