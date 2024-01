﻿ La punta que lanzó Diosdado Cabello sobre el TSJ y la inhabilitación de María Corina Machado

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, se pronunció este lunes sobre las inhabilitaciones de dirigentes opositores en el país y el proceso que se está llevando a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Hay una serie de inhabilitaciones en Venezuela por razones de carácter ético, moral, por hechos de corrupción. Los acuerdos firmados en Barbados abrieron un mecanismo para que los que sintieran que estaban en esa condición pudieran acudir al TSJ para que revisaran su situación», comentó.

Sin embargo, sostuvo que el TSJ puede «decir sí o no, o decir que no tienen nada que ver allí porque es un tema que no les compete, porque es un tema penal».

«Lo cierto es que a estas alturas el que está inhabilitado no va pues, lo demás es caerse a mentira. Sembrar esperanza en un sector y después la caída será mayor. Pero el objetivo fundamental de ellos es la violencia, porque ellos (los opositores) no creen en elecciones», expresó.

Diosdado Cabello, se pronunció este lunes sobre las inhabilitaciones de dirigentes opositores en el país y el proceso que se está llevando a cabo por el TSJ: «Lo cierto es que a estas alturas el que está inhabilitado no va pues, lo demás es caerse a mentira». Video: VTV pic.twitter.com/Uo6rGjFzz0 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 8, 2024

LA INHABILITACIÓN DE MARÍA CORINA MACHADO

Vale recordar que la líder opositora María Corina Machado acudió al TSJ a mediados de diciembre de 2023 para introducir un recurso donde expone que su inhabilitación es «inexistente».

«Fuimos al TSJ a desafiar a Maduro y al régimen. Vamos a dejar claro, como estable en el documento que introdujimos que no estoy inhabilitada, que ese es un acto inexistente. Por lo tanto, el recurso que introdujimos es una demanda de reclamación por vía de hecho. Eso significa que es un acto inexistente y no existe inhabilitación alguna. Le corresponderá al TSJ reconocerlo también», dijo Machado en una rueda de prensa.

#15Dic | La líder opositora, María Corina Machado @MariaCorinaYA , aseguró que acudió este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que el chavismo no tenga ninguna excusa para sacarla de la ruta electoral. pic.twitter.com/x4Nyto0Odt — Caraota Digital (@CaraotaDigital) December 16, 2023

En este sentido, comentó que este paso forma parte de un complejo proceso de negociación en el que está involucrada.

«Está claro que el propósito es uno solo, tener elecciones libres y limpias en la que todos los venezolanos podamos participar y elegir a quien el pueblo de Venezuela designó el 22 de octubre como su candidato», asentó.