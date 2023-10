Las «buenas» y «malas» noticias de las negociaciones entre chavismo y oposición, según Luis Vicente León

Este martes se tiene previsto el inicio de las mesas de negociación entre el chavismo y la oposición. Ante esto, el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, explicó las «buenas y malas» noticias que estos dirigentes políticos vuelvan a verse las caras en Barbados.

«La buena noticia es que se vuelven a sentar formalmente las partes en conflicto para resolver algunos elementos claves que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de la población. Así como la infraestructura y especialmente la economía del país», indicó.

Sin embargo, León sostuvo en su cuenta en Twitter (X) que la noticia es que este acuerdo no se está comenzando a negociar, sino más bien terminando.

Además, manifestó que «no tiene solo dos partes que negocian sino tres. Y dos de ellas ya llegaron a acuerdos que se ejecutarán independientemente de la firma en Barbados, que aún no es segura».

La buena noticia es que se vuelven a sentar formalmente las partes en conflicto para resolver ALGUNOS elementos claves que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de la población, la infraestructura y especialmente la economía del país.

La noticia es que este acuerdo no se… — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) October 17, 2023

Luis Vicente León comentó que por supuesto estos acuerdos (formales o informales) no pueden resolver de manera integral los múltiples problemas del país.

«Estos acuerdos no rescatarán las instituciones o la competitividad electoral, pero eso no significa que sus avances puntuales e incrementales sean irrelevantes o secundarios en el camino de lograrlo en el futuro», dijo.

Y es que a su juicio, después de tantos años, «no debe ser difícil entender que es mejor resolver algunos bloqueadores inútiles que establecen las sanciones, que seguir pegados en una estrategia que ha demostrado, de todas las maneras posibles, que no funciona y solo empeora la vida del país».

«Con la nueva situación geopolítica del mundo, muchas de esas sanciones económicas se convierten en un escupitajo pa’ arriba. Y nadie en su sano juicio va a mantener indefinidamente», expresó.

LUIS VICENTE LEÓN Y LAS MALAS NOTICIAS

Luis Vicente León apuntó que la mala noticia es que «algunos tratarán de que solo se vea en el acuerdo lo que lamentablemente no se puede conseguir. Desdeñando, por sus intereses individuales, el avance que tanto ha costado lograr y que es vital para construir una situación mejor para el futuro».

Destacó que la noticia falsa es que este acuerdo se trata de la habilitación de candidatos. «En realidad, eso sería una excelente noticia, pero irrealizable en este momento», señaló.

León sostuvo que los costos de salida del gobierno son infinitos, y no asumirá ese riesgo. «Sus costos de permanencia son moderados y mantiene rutas para quedarse que no desperdiciará. No se trata de deseos sino de realidades», agregó.

También resaltó que algunas mejoras políticas importantes estarán en el acuerdo y hay que estimularlas y aprovecharlas. Pero, acotó que «esto se trata de cambios fundamentalmente económicos y energéticos, que son vitales para el país, para occidente y para el mundo. Y hay que celebrarlos sin lugar a dudas».