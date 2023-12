﻿ «Limpiaron su imagen», exnovia de Canserbero habló luego de que se resolviera el caso

La modelo venezolana Leslie Vegas, exnovia de Tyrone José González, conocido como Canserbero, agradeció a la Fiscalía y las autoridades venezolanas por las últimas investigaciones sobre la muerte del rapero.

Vegas manifestó su «total agradecimiento» con el fiscal Tarek William Saab y a Nicolás Maduro. «Limpiaron su imagen», dijo la modelo en una publicación que hizo en Instagram tras la confesión de los hermanos Améstica sobre el asesinato de Canserbero.

«Total agradecimiento a sus fans, a las personas que lo quieren y creen en él. Gracias. Siempre los leí, los leo y estoy con usted. Realmente me he sentido siempre en la mierd*, pero siempre he seguido por él y por su verdad», dijo Vegas.

La modelo aseguró que siempre intentó defender a Canserbero cuando lo acusaron de asesinato. «Solo sé y estoy muy segura que luché por la causa de Tyrone, ni más ni menos», dijo Vegas.

«FUE UN SER DE LUZ»

Asimismo, Vegas sostuvo que durante años «luchó por él y por limpiar su imagen». En tal sentido, dice que intentó «demostrar lo que realmente era Tyrone, una persona intachable, sincera, amable, cariñoso y caballerosa».

«Tyrone fue un ser de luz, capaz de imaginar lo tan grande que sería. Pero jamás pensó que ocurriría eso tan atroz qué sucedió», dijo Vegas. «Realmente quería era ser feliz, tener una familia, su banda, vivir, ser feliz y estar en amor», acotó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LESLIE V. VEGAS GONZÁLEZ (@leslievvegas)



El Ministerio Público presentó el miércoles la hipótesis sobre el asesinato de Canserbero. A partir de las confesiones, determinaron que Natalia Améstica mató al rapero y Carlos Molnar para luego encubrir el crimen con la colaboración de su hermano y unos funcionarios.

Durante años, la versión oficial indicaba que Canserbero asesinó a Carlos Molnar y luego saltó por la ventana del apartamento. Sin embargo, las últimas investigaciones determinaron que el rapero no era un asesino.