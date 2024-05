﻿ "No soy un monstruo": Habló la mujer que se viralizó al llevar el cadáver de su tío a un banco en Brasil

Érika de Souza Vieira Nunes, la mujer que intentó pedir un préstamo bancario en Brasil con el cadáver de su tío, aseguró que no sabía que el hombre había muerto.

«No puedo entenderlo. No creo que ni yo ni muchas personas nos hayamos dado cuenta de que falleció. ¿Cómo se le da un papel a una persona muerta para que lo firme?», declaró al periódico Folha de S.Paulo.

El insólito caso se ha convertido en uno de los más virales de este año. Tras su liberación por parte del tribunal de Río de Janeiro, la mujer de 42 años rompió el silencio y defendió su inocencia.

«No me di cuenta de que mi tío estaba muerto. Es absurdo lo que dice la gente. No soy esa persona de la que habla la gente, no soy un monstruo», enfatizó.

HABLÓ CON SU TÍO ANTES DE INGRESAR AL BANCO

Érika incluso relató haber mantenido una conversación con su tío antes de ingresar al banco. «Le pregunté si sería mejor sujetarle (la cabeza). Dijo que sí», detalló.

Sobre su actuar en el banco, la mujer aseguró no recordar con claridad lo sucedido debido al consumo de medicamentos controlados ese día.

En cuanto a la relación con su tío, Érika negó ser su cuidadora y afirmó que él era una persona independiente. «Él era independiente, caminaba, hacía lo que quería, tenía buena memoria. No estaba en silla de ruedas y yo no era su cuidadora», concluyó.

El 16 de abril, Érika acudió a una sucursal bancaria en Bangu, Río de Janeiro, con la intención de solicitar un préstamo de unos 3.200 dólares a nombre de su tío, Paulo Roberto Braga. Sin embargo, lo que llamó la atención de los empleados del banco fue que Braga se encontraba en una silla de ruedas y no respondía a los estímulos.

Al evidenciar que el hombre no presentaba signos vitales, los empleados del banco llamaron a las autoridades. El Servicio Móvil de Atención de Emergencias (Samu) confirmó la muerte de Braga, quien según los informes, llevaba varias horas sin vida.

🇧🇷 | Imágenes de seguridad revelan el momento en que Erika de Souza Vieira Nunes, de 42 años, llegó a la sucursal bancaria con el anciano fallecido para intentar retirar R$ 17.000 de su cuenta. En la grabación, Erika busca una silla de ruedas y luego aparece empujando a Paulo… pic.twitter.com/fg6Stc1y20 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 17, 2024

Tras el impactante suceso, enfrenta cargos por los delitos de tentativa de peculado y profanación de cadáver. Además, se abrió una investigación por «flagrante omisión de asistencia» hacia su tío.

Sin embargo, el 2 de mayo, el tribunal de Río de Janeiro ordenó la liberación de Érika, tomando en cuenta que la mujer padece problemas de salud mental y tiene una hija menor a cargo. No obstante, la investigación sigue y aún no hay una sentencia firme.