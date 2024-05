﻿ María Corina y Edmundo González juntos en un foro en Washington: "Estamos conscientes de los retos"

La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, y el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, participaron en la 54° conferencia del Consejo de las Américas (COA) en Washington.

Durante su discurso en una videollamada, Machado acotó que lo que se está viviendo en Venezuela es único. «Quiero transmitirle a cada persona que esto va más allá de un proceso electoral. Esto se ha convertido de una lucha existencial hasta una espiritual. Y eso es porque estamos viendo gente deseando hacer cosas que nunca habían sido capaces de hacer y es fuerza que está día a día es inmensa».

Asimismo, apuntó que están organizando a miles de personas alrededor del país para lograr el triunfo de Edmundo González en las elecciones del 28 de julio.

«Estamos trabajando juntos y estamos conscientes de los retos a los que nos enfrentamos, pero yo confío en la gente venezolana y sé que vamos a prevalecer», dijo.

María Corina Machado reiteró su apoyo a Edmundo González y aseguró que es una persona en la que los venezolanos «pueden confiar».

«Tengo el gran honor de compartir esta esta batalla con un hombre fuerte y de una vida honorable como Edmundo González. Alguien en que la gente puede confiar y es por eso que pueden ver que solo en cuestión de días él ha recibido este enorme apoyo», expresó.

LAS PALABRAS DE EDMUNDO GONZÁLEZ URRUTIA

Por su parte, Edmundo González Urrutia afirmó que ha visto en los venezolanos ese entusiasmo de cara a las elecciones.

«Yo nunca he estado involucrado en una campaña política. Nunca me he postulado a ninguna candidatura, pero lo que estoy viendo aquí, lo que estoy percibiendo es el entusiasmo de la gente por participar el día de la elección», señaló.

En ese sentido, comentó que ha sostenido reuniones con organizaciones políticas. «Están muy motivados y deseosos de apoyarnos con su organización para formar una coalición», sentenció.