María Corina habló del video viral al terminar el debate: ¿Por qué no le quiso levantar la mano a los otros candidatos?

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, protagonizó el pasado 12 de julio un video viral al terminar el debate de los candidatos opositores a las primarias cuando evitó alzar la mano de César Pérez Vivas y Freddy Superlano. Pero, ¿qué provocó que esto ocurriera?

«Indiscutiblemente hay diferencias. Por supuesto que las hay y hay diferencias de fondo en términos de la estrategia que creemos que debe llevarse adelante para enfrentar a la tiranía», respondió la opositora durante una entrevista ofrecida a Noticias Caracol.

Al ser consultada sobre si hay una verdadera voluntad de unión en la oposición, Machado indicó: «Creo que ahí es donde está la gran trampa. Lo que teníamos que unir no es a dirigencias políticas, lo que estamos uniendo es un país (…) Entonces, creer que esto se resuelve metiendo en un cuarto unos dirigentes políticos y que se tomen una foto es no entender nada de lo que está pasando en el país hoy».

#Venezuela | El video viral de María Corina al terminar debate de candidatos opositores que no pasó desapercibido .- https://t.co/yvhDIx7E2G pic.twitter.com/yfeVu8rH6S — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 12, 2023

LAS PRIMARIAS

María Corina Machado sostuvo que el 22 de octubre es un evento relevante donde los venezolanos van a poder decidir cuál es el camino. Así como «la política a seguir y desde luego los valores que animan esta lucha».

Destacó que su inhabilitación política es «un gravísimo error político» del gobierno de Nicolás Maduro porque «le han dado a la primaria un nuevo desafío. Ya no es una contienda entre candidatos con distintas visiones, sino que es realmente un reto, un desafío al sistema».

Aunque algunos candidatos están hablando de un plan B en caso de que uno de los inhabilitados gane las primarias, María Corina Machado aseguró que ella se mantiene firme.

«Cada quien es libre de decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. Yo estoy dispuesta a llegar hasta el final», apuntó.

LA VIDA DE MARÍA CORINA MACHADO

La dirigente de Vente Venezuela resaltó que debido a su carrera política ha pasado por momentos «dolorosos», sin embargo, no tiene pensado tirar la toalla.

«Tirar la toalla nunca. Pero sí he tenido momentos muy dolorosos, donde a veces me he cuestionado cómo se contraponen dimensiones de mi vida. Yo amo lo que hago, yo amo Venezuela, yo solo consigo mi vida aquí en libertad. Pero yo también soy mamá y tengo tres hijos que son mi vida y que adoro y que no tengo conmigo, porque tuve que ponerlos a resguardo fuera de Venezuela hace muchos años», expresó.

María Corina Machado recordó que tiene prohibición de salida del país desde hace más de diez años, por lo que se le dificulta estar con sus hijos.

«Hubo días en los cuales mis hijos me han necesitado mucho y yo no he podido estar físicamente con ellos. Y esos han sido los momentos más duros, donde uno se cuestiona al final si vale la pena. Pero, al final, la respuesta es sí. Lo que yo estoy haciendo es por ellos y por todos los hijos y los niños de Venezuela. De que el día de mañana puedan tener una Venezuela en la que se sientan muy orgullosos, donde los que se han ido puedan regresar, donde ninguno más se vaya. Y bueno, que el día de mañana, mis hijos, yo siempre digo que me perdonen por la cuota que les tocó a ellos», dijo.