﻿ Niño venezolano murió ahogado en río de Perú, investigan si lo empujó un amiguito

Un niño venezolano de apenas 12 años, identificado como Jonatan, murió ahogado en un río de Lima, en Perú, en extrañas circunstancias. Reportes preliminares indican que un supuesto amigo lo habría empujado.

Medios peruanos indicaron que los hechos ocurrieron en la tarde del sábado, 20 de abril. La madre de Jonatan relató que el niño estaba en las inmediaciones del río Rímac con unos amigos, cuando lo retaron a saltar al agua.

«Supuestamente, un niño lo retó a lanzarse al río y él no quiso, entonces el niño lo empujó. Eso es lo que yo sé, no sé si sea verdad o mentira. Yo me enteré a las 4 porque estaba trabajando», dijo Maylin Velásquez, mamá del niño, a RPP.

La mujer indicó que Jonatan estaba con sus amigos jugando fútbol y luego se unió a un grupo de «niños mayores». «Todos los vecinos se metieron al río a buscar la manera de rescatarlo», acotó.

RECUPERAN CUERPO DE JONATAN

Cuando no encontraron al niño, los vecinos alertaron a las autoridades sobre la situación. Al lugar se dirigieron Unidades de Rescate de la Policía Nacional de Perú (PNP) y bomberos para continuar las labores de búsqueda.

Tras varias horas de búsqueda, las autoridades encontraron el cadáver de Jonatan minutos antes de la medianoche. El cuerpo estaba ubicado en la parte baja del río y su familia ya confirmó su identidad, según información policial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL VIDEO DESGARRADOR DE UN BEBÉ QUE HALLARON VIVO EN POZO SÉPTICO: EL CASO QUE CONMOCIONA A EL SALVADOR

Asimismo, las autoridades rescataron a un vecino que se lanzó al río para rescatar a Jonatan, pero lo arrastró la corriente. Solamente confirmaron que lo encontraron con vida, pero se desconoce su estado de salud.