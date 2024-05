﻿ Padres de San Diego envía cuatro jugadores a los Marlins a cambio del venezolano Luis Arráez

Los Padres de San Diego, en un movimiento que busca fortalecer su alineación para competir con los Dodgers de Los Angeles en la Liga Nacional, adquirieron al dos veces campeón bate venezolano Luis Arráez en un cambio con los Marlins de Miami, según informó Jeff Passan de ESPN.

A cambio de Arráez, los Padres enviaron a los Marlins a cuatro jugadores: los jardineros Dillon Head y Jakob Marsee, el relevista Woo-Suk Go y el primera base Nathan Martorella, según detalló Ken Rosenthal.

Arráez, quien se desempeña como segunda base y también puede jugar en la inicial, ha demostrado ser un bateador consistente a lo largo de su carrera. En 2022, se coronó campeón bate de la Liga Americana con los Mellizos de Minnesota al promediar .316, y repitió el logro en 2023 con los Marlins al dejar un average de .354.

En la presente temporada, el venezolano mantiene un promedio de bateo de .299, con un porcentaje de embasarse de .347 y un slugging de .372. Ha conectado 8 dobles, 1 triple y ha remolcado 5 carreras en 33 partidos jugados.

