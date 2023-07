«No aceptaré que no pueda inscribirme», la advertencia de María Corina Machado en caso de ganar la primaria

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, dejó claro que si triunfa en la primaria del 22 de octubre, no aceptará que no pueda inscribirse en las presidenciales de 2024, debido a la inhabilitación política que dictó sobre ella el chavismo hace dos semana.

«Yo no voy a aceptar ese escenario. Eso es como quien diga ‘Bueno, y si Maduro no hace elecciones ¿entonces nos fregamos?’ y si Maduro decide que ninguno de los que están afuera pueden votar ¿te cruzas de brazos?», no. La realidad se construye y se cambia y eso se hace construyendo fuerza», advirtió la opositora.

Machado además precisó que materializar ese empoderamiento es «precisamente lo que estamos haciendo. Yo me ocupo de construir esa fuerza«.

En una entrevista con NTN24, la aspirante opositora opinó que aceptar tal inhabilitación es «aceptar las decisiones de la tiranía».

«Este zarpazo, esta supuesta inhabilitación, es un gran error. Esto será convertido en un búmeran para al régimen y estamos viendo las reacciones dentro y fuera de Venezuela. Las primarias no son solo entre un candidato y otro, sino la primera etapa de la contienda», destacó María Corina Machado.

LA PRIMARIA, UNA «BATALLA ÉPICA»

La líder política cree que el chavismo le dio a las primarias un «componente» de desafio y «batalla épica» que está «agarrando fuerza y fuelle».

«Por eso llamo a que nos concentremos. Tenemos una tarea enorme en los días por venir, quiero ratificar lo que he dicho en el sentido de lo que nos espera el día siguiente, el 23 de octubre, de unir a todo el país», subrayó.

Para finalizar, la exdiputada le envió un mensaje a Maduro. «Tú no eres quien va a elegir al candidato que te va a enfrentar y a derrotar, lo va a elegir el pueblo de Venezuela el 22 de octubre en las elecciones primarias», concluyó María Corina Machado.