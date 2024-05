«No está bien de salud»: Lo que dice Diosdado Cabello sobre Edmundo González y su candidatura

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que el candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, no está bien de salud.

«Que aguante la pela, quedan 81 días para la elección. Él dijo que no va a salir a la calle, pero algún día tendrá que salir, aunque sea a votar. ¿Verdad? O le llevarán la mesa a su casa porque no pueda salir de su casa. Ese señor no está bien de salud», comentó Cabello durante su programa televisivo.

«Algún día él saldrá con una camisa manga corta y se van a acordar de lo que yo les estoy diciendo. No está bien y es que lo están obligando a este señor. Él no es ningún santo, pero lo están presionando», añadió.

En este sentido, insistió en que González sigue en la carrera presidencial por todas las personas que están detrás de él.

«Detrás de él se mueven los copeyanos de la vieja escuela, la señora María con su llanto, todos», aseveró.

ME LES VOY A APARECER

Por otra parte, Diosdado Cabello aseguró que seguirá haciendo recorridos por todo el país previo a las elecciones presidenciales. “No soy La Sayona pero me les voy a aparecer“.

Este fin de semana Diosdado Cabello estuvo en Trujillo poco antes del arribo de la líder de la oposición, María Corina Machado. “Donde menos piensen, allí le voy a salir y ¡uh!, porque le tienen terror al pueblo organizado que piensa libre, independiente y soberano“.

Cabe recordar que el chavista también estuvo en Falcón días atrás el mismo día en que Machado visitó dicho estado.