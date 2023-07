No fue un fallo mecánico: Nuevos detalles salen a la luz sobre el carro que cayó en el Lago de Maracaibo

Investigadores descubrieron que la caída de un vehículo desde el puente sobre el Lago de Maracaibo no se debió a un fallo mecánico. Al parecer Ramón Antonio Delgado, de 46 años, sufrió un infarto mientras manejaba.

Su esposa, Miurica Rodríguez, reveló que la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) indicó que una falla cardíaca causó la muerte repentina de Delgado. «Él tenía problemas del corazón desde pequeño», declaró Rodríguez de acuerdo a lo reseñado por El Pitazo.

Todo parece indicar que esto lo llevó a perder el control del vehículo y cayó hasta las profundidades del Lago. El trágico incidente ocurrió a las 6:35 p.m. del pasado 27 de julio.

De igual forma, aunque en un principio se hablaba de un segundo pasajero, descubrieron que la víctima viajaba sola. De acuerdo a los peritajes, el vehículo se estrelló contra la baranda del icónico puente por aproximadamente 100 metros antes de caer al agua.

LO QUE DIJO LA ESPOSA SOBRE EL ACCIDENTE EN EL LAGO

Rodríguez se enteró de la triste noticia a las 11:30 p.m. del jueves después de ver un video del rescate del cuerpo de su esposo desde el lago.

«Yo sabía del accidente en el puente, pero no pensé que era él porque no decían que era un Conquistador plateado. Fue cuando un compadre me llamó para preguntar si él estaba en la casa que me enteré por un video del rescate que él había sufrido un accidente», relató mientras velaban los restos de su marido en la Funeraria La Chinita.

Delgado trabajaba como chofer de transporte público en la ruta Sierra Maestra en el municipio de San Francisco. El vehículo accidentado era alquilado, según explicó Rodríguez. Ella presume que su esposo se dirigía a recoger pasajeros en la Costa Oriental cuando ocurrió la tragedia.

Indicó que él no tenía teléfono celular y que la última vez que habló con él fue a las 6:00 a.m. antes de ir a trabajar. «A veces le salían carreras extras para generar más ingresos y pagar el alquiler del vehículo», agregó.