«No permitirá elecciones libres porque no planea dejar el poder», el perlazo de Elliott Abrams sobre Maduro

Elliott Abrams, quien fuera enviado especial de Estados Unidos para los asuntos sobre Venezuela, aseguró este viernes que Nicolás Maduro no permitirá que en el país se realicen elecciones libres porque se sabe perdedor de ellas y por ende no aceptaría dejar el poder.

En una entrevista al periodista Óscar Haza, Abrams afirmó que Maduro busca cómo impedir un proceso transparente, pero que reciba menos críticas de la comunidad internacional.

«Maduro no quiere, no va a aceptar elecciones libres. No puede aceptar elecciones libres porque según las encuestas va a perder y nunca aceptaría perder las elecciones y salir del poder. Pero quiere hacerlo en una forma que produzca menos críticas de Europa, de Lula, Petro. Eso es su juego», opinó el exfuncionario estadounidense.

De acuerdo a la encuestadora Delphos, el 80% de la población planea ejercer su derecho al voto el 28 de julio. «80% de la población estaría dispuesta a votar», dijo Félix Seijas, director de la consultora.

De ese total, precisó que la oposición cuenta con un respaldo del 55%. El chavismo, mientras tanto, solo cuenta con un 30% y el 15% restante aún no se define. Esto, dijo, le da al antichavismo una «ventaja grandísima».

En caso de un triunfo opositor, Seijas recomendó no «marginar» a ese 30%.

CRÍTICAS A PETRO Y LULA

Elliott Abrams, por otro lado, hizo una crítica a los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro respectivamente. A su entender, ellos no tienen planeado presionar a Maduro para que permita elecciones libres.

«Esos dos hombres son demócratas. Han ganado elecciones libres y entienden lo que él (Maduro) ha hecho en las últimas elecciones. Pero nunca han presionado a Maduro. Lula no quiere presionar al gobierno izquierdista. Es una vergüenza», atizó.