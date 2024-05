Así se ve el último glaciar de Venezuela desde el espacio, se ha reducido a menos de dos hectáreas

Copernicus, el programa espacial encargado de la observación de la tierra de la Unión Europea, informó que Venezuela estaría a punto de convertirse en el primer país que pierde todos sus glaciares.

«El cambio climático está afectando gravemente a los glaciares en todo el mundo. Venezuela se cree que es el primer país en los tiempos modernos en perder todos sus glaciares», informó la agencia espacial en su última publicación.

A través del satélite Sentinel 2 mostraron lo que podría ser una de las últimas imágenes del glaciar venezolano ubicado en Mérida. En la foto desde el espacio se puede ver al glaciar, cuyo destino ya está definido de acuerdo con la comunidad científica.

«Se ha reducido a menos de 2 hectáreas», añadió la agencia Europea.

— Copernicus EU (@CopernicusEU) May 10, 2024