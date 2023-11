«Nos puede perjudicar»: María Corina propone suspender referéndum sobre el Esequibo

María Corin Machado, candidata unitaria de la oposición para las presidenciales, exhortó este miércoles al chavismo a suspender el referéndum sobre el Esequibo, puesto que puede perjudicar el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

«La soberanía se ejerce, no se consulta. El referendo sobre el Esequibo es mucho más grave que una mera distracción; es un error que no solo no aporta nuestros mejores argumentos jurídicos, sino que incluso nos puede perjudicar en nuestra defensa ante la CIJ», dijo.

Machado consideró que la realización del referéndum afectará la histórica posición venezolana sobre el territorio en disputa. Además, sostuvo que los mejores expertos en la materia deben estar encargados del caso.

Para la dirigente, el Estado venezolano debe cambiar su defensa ante la CIJ y presentar nuevos argumentos para evidenciar los derechos sobre el Esequibo. «Si el régimen no sabe o no quiere defender a Venezuela, nosotros sí», acotó.

«ESTRATEGIA DE DISTRACCIÓN»

Machado aseguró que el referéndum es una nueva estrategia del gobierno de Maduro para distraer a la ciudadanía de la crisis que hay en el país. Además, afirmó que el chavismo ha tenido una política «irresponsable» y «entreguista» sobre el Esequibo.

«Maduro necesita confundirte, desmoralizarte y distraernos a todos de nuestro propósito. Su mejor aliado es la desesperanza que intentan crear en ti. Por eso inventan distracciones de todo tipo: algunas irrelevantes y ridículas; otras, peligrosas», apuntó Machado.

🔵 María Corina afirma que se debe suspender el referéndum del Esequibo. 🗣 Convoquemos a expertos para conformar un equipo que fortalezca y alinee los argumentos de nuestra posición histórica. 🗣️ Presentemos una Contramemoria inobjetable ante la CIJ, demostrando los derechos…

Al igual como ha dicho en otras ocasiones, Machado aseguró que el Esequibo pertenece a Venezuela. Sin embargo, lamentó que el referéndum no tendrá ningún efecto positivo respecto al reclamo sobre el territorio.

A pesar de las críticas desde la oposición, el chavismo insiste en hacer el referéndum el 3 de diciembre. Hará varias preguntas sobre el reconocimiento de la CIJ, la posición venezolana y la posibilidad de crear un estado en el territorio.