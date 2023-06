Periodista Jairo Luzardo teme perder su visión, no ha podido ser operado por falta de aire acondicionado en el Pérez Carreño

Debido a la falta de aire acondicionado en la sede terapia intensiva del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, el periodista Jairo Luzardo no ha podido ser operado de un tumor que presiona su globo ocular.

La intervención quirúrgica que requiere el comunicador social evitaría daños severos en su visión. Y es que Luzardo, quien es oriundo del estado Trujillo, hace unos años perdió su ojo izquierdo por un melanoma y ahora teme perder la vista en el derecho por la lesión que le diagnosticaron en marzo de este año.

«Hicimos un sacrificio tremendo para venir a Caracas, pero ya me siento cansado y preocupado. Necesito estar en un lugar adecuado para mi condición de salud, mientras espero la cirugía», indicó el periodista a El Pitazo.

Además, denunció que no pueden dejarlo hospitalizado por órdenes de las autoridades del lugar y tampoco le han hecho seguimiento a su caso.

«Es muy difícil esta situación. Llegamos aquí con la esperanza de que todo sería muy rápido, pero ya son cuatro semanas esperando por una operación que es urgente», manifestó Rossana Torres, pareja del periodista que trabaja en el área de prensa de la Alcaldía de Boconó.

En ese sentido, pidió al gobierno de Nicolás Maduro y a la directiva del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño que atiendan las fallas en el centro de salud.

«Él ha estado con este Gobierno. ¿Dónde están los partidarios que no lo ayudan? No tenemos ninguna ayuda y no es fácil», sostuvo Torres.