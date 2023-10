Plataforma Unitaria llama al chavismo a respetar el acuerdo de Barbados y no sabotear la primaria

Roberto Enríquez, representante de la Plataforma Unitaria Democrática, hizo un llamado este domingo al chavismo a que respete el acuerdo de Barbados y por consiguiente la primaria, como lo establece ese convenio.

Una de las cláusulas del pacto entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición estipula el no irrespetar un proceso de elección interna.

«Que recuerden, y los emplazamos a respetar el acuerdo de Barbados. Hay un compromiso inequívoco de respetar la jornada de hoy, donde el pueblo venezolano va a decir al próximo presidente de Venezuela», expresó Enríquez en rueda de prensa.

Calificó el proceso que se lleva a cabo como «una jornada bellísima». «Quiero darles las gracias a todos de nuevo. A todos los participantes».

Manifestó que hasta ahora, el evento se está realizando en calma, en paz y con alegría. «Esta fiesta de compromiso con Venezuela, con su futuro, la vamos a reubicar con un cierre bellísimo, de unidad y alegría», prometió.

#22Oct | Roberto Enrique hace un llamado a respetar el acuerdo firmado en Barbados: “Hay un compromiso inequívoco de respetar la jornada de hoy, en donde el pueblo venezolano va a decidir no un candidato, al próximo presidente de Venezuela” 📹 @VPITV pic.twitter.com/tA5wcX8eg0 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 22, 2023

Para finalizar, el representante de la PUD expresó que desde hoy todos serán uno solo. «Tenemos candidatura, tendremos una coalición unitaria. A partir de hoy, toda Venezuela saldrá muy clara, muy resuelta, muy comprometida, en las próximas elecciones presidenciales», puntualizó.

PRESUNTAS ADVERTENCIAS DE CONATEL

Hasta los momentos no se reportan ataques contra la elección primaria. No obstante, cabe destacar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertó que Conatel amenazó a medios para que no den cobertura al proceso.

«»La primaria no es un evento amparado por el CNE, por lo que no se le debe dar cobertura mediática y periodística total», el mensaje que envían funcionarios de Conatel en grupos de directores de radios en Apure y otros estados», precisó el SNTP por medio de su cuenta en Twitter (X).