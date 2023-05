Polémica en El Tigre: El video viral de la nueva alcaldesa al toparse con vendedor de chatarra

La nueva alcaldesa de El Tigre, Lilys Osuna, protagonizó un video viral en el que reprendió a un vendedor de chatarra mientras realizaba un recorrido por las calles de la localidad.

Cuando el hombre se ve encarado, le respondió a Osuna que «no había otra manera», que esa actividad es la que él realizaba para poder sobrevivir.

Sin embargo, la alcaldesa le advirtió que «otra manera es que vayas preso. O es que vayas a la alcaldía, yo le doy un empleo».

«Otra manera es que usted me dice que va a hacer un emprendimiento y no echa a perder a su familia. Esto está prohibido, esto no se puede hacer», agrega Osuna.

En este sentido, aseguró que por ahora tan solo iba a hacer un «llamado de atención».

«Yo tengo que proceder contigo. Tengo que llamar a los cuerpos policiales. Yo quiero hacerles primero un llamado de atención. Debemos ser consientes, porque primero los que van a sufrir son tu familia, si yo llamo a los cuerpos policiales vas a ir preso. Esto lo prohíbe nuestra ordenanza, nuestra ley», concluyó.

🟡 La nueva alcaldesa de El Tigre, Lilys Osuna amenazó con meter preso a un sujeto por vender chatarra. 🗣️ “La otra manera es que vayas preso, yo tengo que proceder contigo, quien va a sufrir es tu familia, vas a ir preso”. 📌 Vía: @alcaldiaet pic.twitter.com/oLk1Qtd8yf — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) May 17, 2023

DESENLACE DE LA HISTORÍA

Después de hacerse viral el video en Twitter, la alcaldesa tuvo que subir un segundo material. En la publicación aparece reunida con el vendedor de chatarra así como con su esposa.

En esta ocasión, después de una breve reunión, acuerdan que la familia iba a iniciar un emprendimiento para vender frutas.

Ante esta iniciativa, la dirigente política, quien asumió la alcaldía de El Tigre tras la detención de Ernesto Paraqueima, aseguró que patrocinarán al local para que las personas lo conozcan.

¿Recuerdan a Moreno? Este hombre es un hombre tigrense que salía a las calles a vender chatarra para llevar sustento a su familia. Su esposa, Ingrid, me dijo que quedaba nerviosa en casa de que no les fuese a pasar nada. pic.twitter.com/YVkvHdPtmt — Alcaldía de El Tigre (@alcaldiaet) May 17, 2023

OPINIONES ENCONTRADAS

En los últimos años, el oficio de venta de chatarras ha estado envuelto en polémicas en Venezuela. A pesar de que se trata de una profesión legal, muchas personas inescrupulosas, han sido capturadas robando materiales públicos para venderlos.

Como resultado, en algunas zonas del país es mal visto.

«Vender chatarra no es delito. Recoger toda la chatarra que hay por ahí tirada como basura no es delito. Comprarla tampoco. Robar infraestructura pública (como defensas de autopistas) para venderla, sí lo es. Comprarla también. No se puede acusar al Sr. No todos son ladrones», explicó @willmerhidalgoe.