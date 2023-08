Pronto anunciarán eliminación del IGTF en bolívares: Esto es lo que se sabe

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, reveló el martes que el gobierno de Maduro planea eliminar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGFT) en bolívares.

Si bien no dio fechas, si dijo que «pronto» se eliminará el impuesto que cree ayudará al sector industrial a ser más competitivo.

Conindustria ve con buenos ojos la eliminación de este impuesto. Foto: cortesía»Pronto se va a dar ese anuncio» (…) dijo, para después explicar lo que significa el IGTF en bolívares: «Es un débito bancario; las empresas jurídicas cada vez que tienes un debito te cobran el 2%… además es acumulativo, de toda tu facturación lo que pasa por los bancos tu pagas 2 bolívares, encareces tu producto y te hace ser menos competitivo».

PISELLA PIDE FIN DE LOS SUBSIDIOS

Por otra parte, Pisella sostuvo que el Estado tiene que crear una normativa para las importaciones puerta a puerta, que representan el 30% de las importaciones totales. En tal sentido, sostuvo que sí se debe pagar un impuesto.

“Paguen los impuestos y qué entren de la manera normal, con todos sus registros”, dijo durante entrevista en Unión Radio. También reconoció que el Estado debe aumentar su recaudación para equilibrar el déficit fiscal y controlar la inflación.

A eso agrega que el Estado debe ejecutar un desmontaje progresivo de los subsidios en el país: «Esta medida debería cubrir el combustible y otros servicios en el país», dijo.

Aseguró que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) recibía solo tres bolívares por cada gandola de 37.000 litros de diésel. “Cuando eso ocurre, el Estado es quién tiene que proveer los recursos para el mantenimiento e incluso para el transporte”.

Pisella indicó que “a veces no se tenía el dinero para generar el subsidio y ocurre la inflación que tenemos”. “Los gastos del estado son mayor que los ingresos, entonces es necesario no podemos pedir que no haya un servicio sin pagarlo”, concluyó.