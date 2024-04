¿Qué pasaría si el TSJ anula la tarjeta de la MUD? Experto abordó posibles escenarios de la oposición

Este martes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sesionará para abordar una posible impugnación en contra del partido Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En caso que así lo decidan, podrían dejar fuera de la carrera electoral a la única tarjeta que el CNE ha aceptado como parte de la candidatura de la oposición liderada por Edmundo González.

La denuncia en contra de la MUD la interpuso el pasado mes de marzo el dirigente político, Luis Ratti. Ante esto, el experto en temas electorales, Eugenio Martínez, abordó los escenarios hipotéticos en caso de que el TSJ anule la tarjeta de la MUD.

«Supongamos que el TSJ decide anular la tarjeta de la MUD por no cumplir con el requisito de la renovación de la nómina de inscritos ante el CNE. Esto anularía también la candidatura de Edmundo González», comentó.

«El paso lógico es que UNT y MPV intentaran entonces -suponiendo que se procesó la renuncia de Rosales- postular desde cero a Edmundo González», prosiguió.

No obstante, señaló que el chavismo ha dicho que, contrario a lo establecido en los Art 63 y 64 de la LOPRE, no se admitirá que se presenten sustituciones por aspirantes que no hayan sido previamente admitidos por el CNE, este sería el caso de Edmundo González si se anula la MUD.

«Acá cobra valor que no se ha procesado la renuncia de Rosales. En este caso hipotético tendría UNT y MPV (a instancias de lo que decida la Plataforma Unitaria) mantener a Rosales o decantarse por apoyar a Enrique Márquez», prosiguió.

A su juicio, si se anula a la MUD y procesan la renuncia de Rosales, la única opción de la oposición sería apoyar a Márquez.

Sin embargo, hizo énfasis en que todavía hay varios escenarios posibles.

«Otro escenario es que la presión internacional logre que la MUD y Edmundo González permanezcan entre las opciones de votación», concluyó.