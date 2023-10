¿Quiénes son los cinco presos políticos liberados por el chavismo y por qué los habían detenido?

El chavismo decidió liberar durante la madrugada de este jueves a cinco presos políticos. El proceso ocurrió en el marco del acuerdo firmado en Barbados con la oposición venezolana y el Gobierno de los Estados Unidos.

JUAN REQUESENS

El exdiputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, estaba privado de libertad desde 2018. A pesar de tener una condena por 8 años, el chavismo accedió a su liberación.

Juan Requesens enfrentaba cargos por estar vinculado con el supuesto atentado que sufrió Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018.

Estuvo detenido en la prisión de El Helicoide desde el 7 de agosto de 2018. Sin embargo, en agosto de 2020 le dieron casa por cárcel. Durante su detención, Requesens denunció que fue torturado por agentes de seguridad del gobierno. También indicó que el proceso legal en su contra se vio retrasado deliberadamente.

Bienvenido a la libertad hermano Juan Requesens. Aquí seguimos negados a rendirnos 🇻🇪💪🏻 pic.twitter.com/Fheutqo0jo — Yarigne Andreina (@yarignea) October 19, 2023

ROLAND CARREÑO

Roland Oswaldo Carreño Gutiérrez es un periodista venezolano y dirigente de Voluntad Popular. El chavismo lo arrestó en 2020 de forma arbitraria.

El chavismo esperó hasta mayo de 2021 para iniciar un juicio en su contra. Sin embargo, lo retrasó de manera reiterada hasta el día de hoy.

Carreño era acusado por los presuntos delitos de «lavado de dinero, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones, conspiración​ y financiamiento al terrorismo».

Momento en que es liberado el periodista Roland Carreño, pero aún faltan muchos presos políticos por liberar.

Cortesía de.@luisgonzaloprz #LibertadParaLosPresosPolíticos pic.twitter.com/M1fZZIHja4 — Joel García (@joelgarcia69) October 19, 2023

MARCO ANTONIO GARCÉS CARAPAICA

Los organismos de seguridad del chavismo lo capturaron en septiembre de 2020. Este hombre iba en un vehículo junto a John Heath Mattew (un estadounidense acusado de espionaje y conspiración), Daeven Enrique Rodríguez Argueta, y el sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional (GN), Darwin Andreizo Urdaneta Pardo.

Según Nicolás Maduro, Mattew estaba espiando las refinerías de Amuay y de Cardón. “Están todas las pruebas, las fotografías, los videos, este espía es un marine, que estuvo prestando servicios como marine en bases de la CIA en Irak. Se le capturó con armamento especializado, se le capturó con gran cantidad de dólares en efectivo y con otros elementos que hemos pasado directamente al Ministerio Público”, dijo.

Aunque no señalaron, directamente, a Garcés, este estuvo privado de libertad hasta entonces.

#19Oct Marco Antonio Garcés Carapaica otro de los presos liberados esta madrugada pic.twitter.com/ODKDs1jf8r — Red-58 (@Red5818) October 19, 2023

EURINEL RINCÓN

El caso de Eurinel Rincón es uno de los menos conocidos. Ella era secretaria en el Ministerio de Defensa al servicio de Nicolás Maduro.

El chavismo decidió privarla de libertad luego de descubrir una foto de ella junto a un dirigente opositor. La acusaron por «traición a la patria y fuga de información» en 2021.

Muy contento de la liberación de todos los detenidos, en particular de la de Eurinel Rincón, acaso la mayor injusticia de todas y por quien estuvimos abogando ante el alto gobierno. GRACIAS. Faltan muchos, pero ojalá esto sólo sea el comienzo… pic.twitter.com/5uinNluZAG — Enrique Ochoa Antich (@eochoa_antich) October 19, 2023

MARIANA BARRETO

Finalmente, liberaron a la cardióloga, Mariana Barreto Falcón, quien estaba detenida desde el 14 de junio de 2019. Cuando acudió a una estación de servicio a surtir su vehículo, los trabajados se la negaron. Según informó el medio Efecto Cocuyo, solo estaban vendiendo gasolina a algunas personas.

Al notar esta situación, la profesional de la salud dijo que si no le vendían a ella, entonces no lo venderían a nadie y comenzó una protesta en el lugar. No obstante, la detuvieron desde entonces, a pesar de tratarse de una manifestación pacífica.

El chavismo la acusó de «traición a la patria, boicot y de vender gasolina a personas allegadas».