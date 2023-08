Mario Villarroel, expresidente de la Cruz Roja venezolana, condenó este viernes la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de imponer una nueva directiva para la organización humanitaria y sostuvo que se violó la Constitución nacional.

“Rechazo categóricamente la ilegal intervención de la que ha sido víctima nuestra institución, basada en falsas imputaciones de las que se hicieron eco órganos de nuestro sistema judicial”, dijo Villarroel.

El abogado sostuvo que las autoridades lograron “eliminar los mecanismos internos establecidos en estos casos”. En ese sentido, afirmó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) violó la ley venezolana al imponer una directiva.

#Venezuela | Se pronunció expresidente de la Cruz Roja: rechazó intervención y habló sobre denuncias de maltrato .- https://t.co/x2HSqbwNbD pic.twitter.com/7F1FB8lyjl — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 12, 2023

“Con la decisión emanada del TSJ en su Sala Constitucional dictada en tiempo récord, pocas horas después de haber recibido la denuncia, se han violado los principios constitucionales”, añadió.

NEGÓ GRUPOS MAFIOSOS

Villarroel subrayó que voluntarios dedicados a labores humanitarias controlaron la Cruz Roja durante décadas. Así pues, desmintió que la organización haya estado involucrado en acciones contra el gobierno de Maduro.

“Debo aclarar que la Cruz Roja venezolana no ha sido dirigida por grupos mafiosos. Jamás me he valido del cargo para promover o participar en presuntas conspiraciones políticas o judiciales. Eso es falso”, acotó.

También dijo que las autoridades violaron la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa, ya que impusieron la nueva directiva poco después de una acusación en contra de Villarroel por supuestos abusos a trabajadores.

“Durante los más de 40 años como voluntario en la función de presidente nunca fui denunciado por tales motivos o algún otro concepto”, añadió Villarroel. “Las noticias difamatorias generadas para justificar la intervención son deshonestas y reprochables” acotó.

Villarroel concluyó que su “conciencia está limpia” y reiteró que es inocente de las acusaciones. “Seguiré muy de cerca el desarrollo del proceso judicial iniciado en mi contra”, sentenció.

El TSJ designó una junta que se encargará de “renovar” la Cruz Roja, mientras avanzan en las investigaciones contra Villarroel. Esta directiva está encabezada por Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras.